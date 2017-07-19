Защитник Юусо Хиетанен подписал двухлетний контракт с московским «Динамо»

Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.



Ранее сообщалось, что по итогам заседания дисциплинарного комитета КХЛ и совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ в отношении финна, имевшего статус «действующий контракт», было принято решение присвоить статус «неограниченно свободный агент» в связи в связи с неучастием АНО «ОХК «Динамо» (Москва) в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 и невозможностью клуба обеспечить игрока работой в соответствии с его трудовой функцией, предусмотренной контрактом.



32-летним хоккеистом всерьёз интересовался «Авангард». В беседе с журналистами это не отрицал и главный тренер омичей Андрей Скабелка. Однако финский игрок решил подписать новый контракт с московским «Динамо», которое заявилось в КХЛ под новым юридическим лицом.



В прошлом сезоне Хиетанен в составе «Динамо» принял участие в 66 матчах КХЛ, в которых набрал 33 очка (13+20) при показателе полезности «+12», а также отбыл 28 штрафных минут.