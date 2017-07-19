Сергей Стась: Здорово, что все так сложилось, и Денисов оказался в минском «Динамо»

Владимир Денисов выделялся в единоборствах. Что этот мастер привнесет в оборону «Динамо»?

Здорово, что все так сложилось, и Володя оказался в нашей команде. На самом деле, он нам поможет своим опытом — он может подсказать более молодым ребятам, ну и, конечно, своей надежностью.

Четверо защитников — Знахаренко, Устиненко, Зозон и Достанко — находятся на просмотре. Понятно, что пока рано делать выводы, но каковы ваши первые впечатления от их работы?

Ребята стараются. Претензий особых к ним нет. Хотелось бы, чтобы они больше концентрировались, слушали, что от них требуют и выполняли все с первого раза, вникали, чтобы мне не приходилось объяснять по нескольку раз.

Стажировка, которую вы проходили в прошлом году в «Динамо», помогла вам сейчас освоиться в команде уже в новом статусе?

Честно говоря, я очень благодарен клубу, что удалось постажироваться. Во многом благодаря этому сейчас я чувствую себя в своей тарелке, знаю ребят, кто из себя что представляет, с кем над чем надо поработать. Поэтому прошлый сезон мне очень помогает теперь.

Все канадские тренеры в чем-то схожи. Но есть ли у Горди Дуайера какие-то специфические требования к защитникам?

Пока мы вкатываемся, закладываем фундамент, и о тактике, может быть, рано говорить детально. Но чего он точно требует: чтобы ребята играли агрессивно, быстро, чтобы быстрее подходили к шайбе, начинали атаку, играли жестко перед воротами. Это — обычный набор правил и требований к защитнику, думаю, Америку тут не откроешь, — приводит слова тренера официальный сайт «зубров».