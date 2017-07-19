Омский «Авангард» расторг контракт с хоккеистом Максимом Пестушко

Как сообщается, стороны расторгли договор, который действовал до 30 апреля 2019 года, по обоюдному согласию.

Пестушко перешел в «Авангард» перед сезоном-2016/17 КХЛ и провел за омский клуб 59 матчей в регулярном чемпионате, набрав 28 очков (12+16). Также в активе 32-летнего игрока 12 матчей в плей-офф, где он сделал две результативные передачи.

Пестушко начал карьеру в 2003 году в нижнекамском «Нефтехимике», откуда в 2008 году перебрался в московское «Динамо». С 2009 по 2013 год он снова защищал цвета «Нефтехимика», пока опять не перешел в «Динамо». Всего в КХЛ он принял участие в 499 матчах, набрал 292 очка (145+147).