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19 июля 2017, 15:41 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Омский «Авангард» расторг контракт с хоккеистом Максимом Пестушко

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Максимом Пестушко, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Как сообщается, стороны расторгли договор, который действовал до 30 апреля 2019 года, по обоюдному согласию.

Пестушко перешел в «Авангард» перед сезоном-2016/17 КХЛ и провел за омский клуб 59 матчей в регулярном чемпионате, набрав 28 очков (12+16). Также в активе 32-летнего игрока 12 матчей в плей-офф, где он сделал две результативные передачи.

Пестушко начал карьеру в 2003 году в нижнекамском «Нефтехимике», откуда в 2008 году перебрался в московское «Динамо». С 2009 по 2013 год он снова защищал цвета «Нефтехимика», пока опять не перешел в «Динамо». Всего в КХЛ он принял участие в 499 матчах, набрал 292 очка (145+147).

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