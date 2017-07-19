Анисин в «Динамо», а Фролов — в «Амуре». Таблица трансферов КХЛ
Фролов перешёл в «Амур», Анисин вернулся в «Динамо», СКА расторг контракт с Мозесом — в трансферах недели.
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Западная конференция
В прошедшие семь дней продолжилась история с присвоением статуса «неограниченно свободный агент» хоккеистам московского «Динамо». При этом новая структура начала подписывать игроков, новичками стали такие форварды, как Дмитрий Казионов и Михаил Анисин, который спустя пять лет вернулся в команду, но уже к новому руководству.
Нападающий Андрей Локтионов решил не продлевать соглашение с ярославским «Локомотивом», а вернуться в НХЛ. Сейчас «Лос-Анджелес Кингз» предложил ему только пробный контракт. Минское «Динамо» подписало первого легионера этим летом, им стал шведский голкипер Юнас Энрот, имеющий неплохую репутацию в НХЛ. Белорусы не смогли удержать у себя форварда Никиту Комарова, который отправился на просмотр в московское «Динамо».
Братиславский «Слован» пополнил свои ряды голкипером Якубом Штепанеком и форвардом Лукашем Кашпаром. Петербургский СКА принял решение расторгнуть соглашение с американцем Стивом Мозесом, который практически не играл в прошлом
Восточная конференция
Казанский «Ак Барс» продолжил комплектование состава и подписал двухлетнее соглашение с форвардом Станиславом Галиевым, который последние годы выступал в Северной Америке, в системе клуба «Вашингтон Кэпиталз». Защитник Кевин Даллмэн всё же решил остаться в казахстанском «Барысе» и подписал новый двухлетний контракт с астанинцами.
Китайский «Куньлунь Ред Стар» произвёл замену игроков: Микаэля Тама и Вили Сопанена в составе заменят словак Марек Дялога и канадец Мэтт Фрэттин. Челябинский «Трактор» закрыл последнюю легионерскую позицию, выменяв из «Нефтехимика» Жильбера Брюле за денежную компенсацию. Александр Фролов после неудачного контракта с новокузнецким «Металлургом» решился продолжить свою карьеру в хабаровском «Амуре».