Александр Гулявцев: Вместо сбора в Сочи у нас был карнавал
Главный тренер «Северстали» — о подготовке к сезону.
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Главный тренер «Северстали» в интервью «СЭ» рассказывает, зачем он увез команду в Ленинградскую область вместо курорта, о тяжелой подготовке к сезону и о том, кто из хоккеистов смешит его больше всех.
В «ИГОРЕ» У НАС — ВСЕ УДОБСТВА.
— Вы уехали на сбор на курорт «Игора» в Ленинградской области. Почему сделали такой выбор?
— А зачем нам
— В прошлом году вы ездили в Сочи?
— Это был не сбор, а карнавал. Я
— Выходные есть?
— Ни одного.
— Ох.
— У нас микроциклы. Работаем, в один из дней — двусторонка, потом баня, массаж и ребята предоставлены сами себе. Я не скажу, что мы все утомлены, и у нас нет времени ни на что.
—
— График такой. После ужина у нас был видеопросмотр, до этого занятия. Но днем даже у меня есть
— Кстати, про отель. Я видел фотографии со сборов. Вас там комары не съели еще?
— Да все у нас в порядке. Погода замечательная, а мы много времени проводим в помещении. Занимаемся, отрабатываем различные схемы.
— А когда у
— Нет. Я своим парням доверяю.
НРАВИТСЯ, КАК РАБОТАЕТ ВИШНЕВСКИЙ.
— Ваш первый двусторонний матч закончился со счетом 2:0.
— Так мы отрабатывали игру в защите. Я многим недоволен, но были и весьма позитивные моменты. Сейчас такой период, когда в каждой двусторонней игре, на каждом занятии мы работаем над определенными вещами.
— Вы сильно изменились после прошлого сезона?
— Считаю, что в любом случае надо оставаться человеком. Да и
— Может быть,
—
— У вас голос охрипший. Кричите на них?
— Кричу только потому, что если я начну говорить шепотом, то никто ничего не услышит. Но я не кричу на
— Кто из игроков вас последний раз смешил?
— Евгений Монс. Но это продолжается второй сезон. Я даже никаких конкретных примеров привести не могу. Он просто очень интересный молодой человек. Все время с ним
— Про ветерана Виталия Вишневского я пока спрашивать не буду.
— И правильно. Я уже десять раз говорил про него и повторю — надо дать Виталию время. Впереди выставочные матчи, и первый состоится по окончании сборов с «Локомотивом». Потом будут матчи в Паюлахти, и тогда можно делать
— Выходные после сбора дадите или ну их?
— Два с половиной, а может быть, и три дня. Если парни хорошо поработают, то имеют право на отдых.
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