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19 июля 2017, 0:43 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Александр Гулявцев: Вместо сбора в Сочи у нас был карнавал

Главный тренер «Северстали» — о подготовке к сезону.

Главный тренер <span class=error>Северстали</span> — о подготовке к сезону. Увеличить
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Главный тренер «Северстали» в интервью «СЭ» рассказывает, зачем он увез команду в Ленинградскую область вместо курорта, о тяжелой подготовке к сезону и о том, кто из хоккеистов смешит его больше всех.

В «ИГОРЕ» У НАС — ВСЕ УДОБСТВА.

— Вы уехали на сбор на курорт «Игора» в Ленинградской области. Почему сделали такой выбор?

— А зачем нам куда-то далеко ехать? В «Игоре» есть все условия для тренировок и возможность сконцентрироваться на работе.

— В прошлом году вы ездили в Сочи?

— Это был не сбор, а карнавал. Я все-таки убедился, что в Сочи нужно ехать отдыхать, а не проводить сборы. В прошлом году приехали жены игроков. Обстановка была не самая полезная для работы. Сейчас никаких родственников, мы заняты с утра до вечера.

— Выходные есть?

— Ни одного.

— Ох.

— У нас микроциклы. Работаем, в один из дней — двусторонка, потом баня, массаж и ребята предоставлены сами себе. Я не скажу, что мы все утомлены, и у нас нет времени ни на что.

— То-то вы мне сказали звонить в 21 час.

— График такой. После ужина у нас был видеопросмотр, до этого занятия. Но днем даже у меня есть час-другой, чтобы отдохнуть в номере.

— Кстати, про отель. Я видел фотографии со сборов. Вас там комары не съели еще? Все-таки жарко, кругом озера.

— Да все у нас в порядке. Погода замечательная, а мы много времени проводим в помещении. Занимаемся, отрабатываем различные схемы. Что-то я не заметил комаров. У нас везде вай-фай, в каждом номере все удобства. Это очень цивилизованное место, только мы вдалеке от всех. Но сюда люди приезжают. Тут проходят корпоративы, но с гостями мы встречаемся только на завтраке.

— А когда у кого-то банкет, то ходите вокруг, проверяя не забрел ли туда кто-то из хоккеистов?

— Нет. Я своим парням доверяю.

НРАВИТСЯ, КАК РАБОТАЕТ ВИШНЕВСКИЙ.

— Ваш первый двусторонний матч закончился со счетом 2:0. Что-то маловато голов.

— Так мы отрабатывали игру в защите. Я многим недоволен, но были и весьма позитивные моменты. Сейчас такой период, когда в каждой двусторонней игре, на каждом занятии мы работаем над определенными вещами.

— Вы сильно изменились после прошлого сезона?

— Считаю, что в любом случае надо оставаться человеком. Да и какие-то неудачи не должны менять личность. Думаю, я остался прежним.

— Может быть, что-то поменяли в подготовке?

— Какие-то мелочи, ничего существенного. Но мы должны донести до игроков понимание игры, сделать так, чтобы они выполняли какие-то действия на автомате. Не забывайте, что у нас много ребят только пробиваются в состав. На сборе же шесть пятерок.

— У вас голос охрипший. Кричите на них?

— Кричу только потому, что если я начну говорить шепотом, то никто ничего не услышит. Но я не кричу на кого-то конкретного. По большому счету мне очень нравится, как все работают. Есть ошибки, непонимание, но все со временем пройдет, я надеюсь.

— Кто из игроков вас последний раз смешил?

— Евгений Монс. Но это продолжается второй сезон. Я даже никаких конкретных примеров привести не могу. Он просто очень интересный молодой человек. Все время с ним что-то происходит.

— Про ветерана Виталия Вишневского я пока спрашивать не буду.

— И правильно. Я уже десять раз говорил про него и повторю — надо дать Виталию время. Впереди выставочные матчи, и первый состоится по окончании сборов с «Локомотивом». Потом будут матчи в Паюлахти, и тогда можно делать какие-то выводы. Сейчас-то даже и говорить не о чем. Но мне нравится, как он работает.

— Выходные после сбора дадите или ну их?

— Два с половиной, а может быть, и три дня. Если парни хорошо поработают, то имеют право на отдых.

Северсталь
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