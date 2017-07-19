Александр Гулявцев: Вместо сбора в Сочи у нас был карнавал

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Главный тренер «Северстали» в интервью «СЭ» рассказывает, зачем он увез команду в Ленинградскую область вместо курорта, о тяжелой подготовке к сезону и о том, кто из хоккеистов смешит его больше всех.

В «ИГОРЕ» У НАС — ВСЕ УДОБСТВА.

— Вы уехали на сбор на курорт «Игора» в Ленинградской области. Почему сделали такой выбор?

— А зачем нам куда-то далеко ехать? В «Игоре» есть все условия для тренировок и возможность сконцентрироваться на работе.

— В прошлом году вы ездили в Сочи?

— Это был не сбор, а карнавал. Я все-таки убедился, что в Сочи нужно ехать отдыхать, а не проводить сборы. В прошлом году приехали жены игроков. Обстановка была не самая полезная для работы. Сейчас никаких родственников, мы заняты с утра до вечера.

— Выходные есть?

— Ни одного.

— Ох.

— У нас микроциклы. Работаем, в один из дней — двусторонка, потом баня, массаж и ребята предоставлены сами себе. Я не скажу, что мы все утомлены, и у нас нет времени ни на что.

— То-то вы мне сказали звонить в 21 час.

— График такой. После ужина у нас был видеопросмотр, до этого занятия. Но днем даже у меня есть час-другой, чтобы отдохнуть в номере.

— Кстати, про отель. Я видел фотографии со сборов. Вас там комары не съели еще? Все-таки жарко, кругом озера.

— Да все у нас в порядке. Погода замечательная, а мы много времени проводим в помещении. Занимаемся, отрабатываем различные схемы. Что-то я не заметил комаров. У нас везде вай-фай, в каждом номере все удобства. Это очень цивилизованное место, только мы вдалеке от всех. Но сюда люди приезжают. Тут проходят корпоративы, но с гостями мы встречаемся только на завтраке.

— А когда у кого-то банкет, то ходите вокруг, проверяя не забрел ли туда кто-то из хоккеистов?

— Нет. Я своим парням доверяю.

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НРАВИТСЯ, КАК РАБОТАЕТ ВИШНЕВСКИЙ.

— Ваш первый двусторонний матч закончился со счетом 2:0. Что-то маловато голов.

— Так мы отрабатывали игру в защите. Я многим недоволен, но были и весьма позитивные моменты. Сейчас такой период, когда в каждой двусторонней игре, на каждом занятии мы работаем над определенными вещами.

— Вы сильно изменились после прошлого сезона?

— Считаю, что в любом случае надо оставаться человеком. Да и какие-то неудачи не должны менять личность. Думаю, я остался прежним.

— Может быть, что-то поменяли в подготовке?

— Какие-то мелочи, ничего существенного. Но мы должны донести до игроков понимание игры, сделать так, чтобы они выполняли какие-то действия на автомате. Не забывайте, что у нас много ребят только пробиваются в состав. На сборе же шесть пятерок.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWmWkFbAxxd/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">У кого-то выходной, а кто-то уже с утра работает???? #hcseverstal #предсезонка2017 #хоккейважнее #khl</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Hc Severstal (@hc_severstal) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-16T07:35:13+00:00">Июл 16 2017 в 12:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— У вас голос охрипший. Кричите на них?

— Кричу только потому, что если я начну говорить шепотом, то никто ничего не услышит. Но я не кричу на кого-то конкретного. По большому счету мне очень нравится, как все работают. Есть ошибки, непонимание, но все со временем пройдет, я надеюсь.

— Кто из игроков вас последний раз смешил?

— Евгений Монс. Но это продолжается второй сезон. Я даже никаких конкретных примеров привести не могу. Он просто очень интересный молодой человек. Все время с ним что-то происходит.

— Про ветерана Виталия Вишневского я пока спрашивать не буду.

— И правильно. Я уже десять раз говорил про него и повторю — надо дать Виталию время. Впереди выставочные матчи, и первый состоится по окончании сборов с «Локомотивом». Потом будут матчи в Паюлахти, и тогда можно делать какие-то выводы. Сейчас-то даже и говорить не о чем. Но мне нравится, как он работает.

— Выходные после сбора дадите или ну их?

— Два с половиной, а может быть, и три дня. Если парни хорошо поработают, то имеют право на отдых.