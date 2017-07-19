Рейтинг КХЛ им снится по ночам

Лига взяла курс на сокращение своего состава, введя рейтинг клубов, согласно которому спортивный результат будет одним из его основных пунктов. Тем не менее корреспондент «СЭ» считает, что попасть в плей-офф этим командам будет очень сложно.

О российских командах, с разной степени безнадежности не вылезающих из нижней части таблицы, в наступающем сезоне придется говорить чуть чаще. Дело в утвержденном советом директоров КХЛ рейтинге, на основании которого в дальнейшем будет сокращаться состав участников лиги. Первой жертве в лице новокузнецкого «Металлурга» защищаться оказалось нечем — ни результатами, ни посещаемостью, ни коммерческим потенциалом сибиряки похвастаться не могли. У тех, кто потенциально разделит их судьбу, есть всего год, чтобы удержаться в элите. Спортивные достижения — это необходимый минимум, чтобы отвести от себя угрозу. Убирать команду, вышедшую в плей-офф, вряд ли получится, ведь такой результат автоматом поднимет и зрительский интерес.

Однако вероятность прогресса вчерашних аутсайдеров не высока. Почти никто из них серьезно не увеличил бюджет в межсезонье, чтобы рассчитывать на классную селекцию. В Западной конференции в лучшем случае на месте топчутся «Спартак» и «Северсталь». Красно-белые ограничились назначением нового главного тренера Вадима Епанчинцева, не имеющего успешного опыта самостоятельной работы, и косметическими изменениями в составе. «Северсталь» сохранила своего лидера Кагарлицкого, но при этом не удержала вратаря Коваржа. Чех худо-бедно закрывал последний рубеж. Тогда как пришедший ему на смену из шведского «Эребру» словак Гудачек известен в первую очередь как шоумен, а его пребывание в «Сибири» три года назад ограничилось одним матчем с начала сезона — настолько быстро он успел разочаровать руководство клуба. Аргументов в пользу того, что два аутсайдера сумеют совершить скачок, просто нет. Надежды живут до тех пор пока не стартовал сезон. Даже в том случае если «Спартаку» и «Северстали» все-таки удастся прибавить, то их мечты о плей-офф должны поддержать своим регрессом кто-то из конкурентов. В этом плане есть только надежда на два «Динамо». Москвичи и минчане по разным причинам лишились нескольких ведущих игроков, поменяли главных тренеров и поумерили амбиции.

В Восточной конференции ситуация отличается тем, что большого разрыва в уровне команд, претендующих на два-три места плей-офф, нет. За исключением «Барыса», где непонятно как себя проявит на месте главного тренера Евгений Корешков, и «Сибири», лишившейся тройки кандидатов в сборную России — Шалунова, Шумакова и Окулова и назначившей Павла Зубова, никто слабее не стал. В отличие от кажущегося предсказуемым «Запада» место для интриги остается.

«Югра» козыряет Игорем Захаркиным и подписанными спустя пару лет внутреннего эмбарго крепкими легионерами. «Автомобилист» единственным из клубов второй половины таблицы входит в сезон с заметно подросшей платежной ведомостью, что вылилось в приглашение опытных игроков неплохого уровня. «Лада» сохранила своего лучшего нападающего Филатова, а Андрей Назаров в «Нефтехимике» получил возможность подготовить команду по фирменной системе с нуля. Да и появление в руководстве нижнекамского клуба Раиля Якупова выглядит как усиление. Все это обещает серьезную драку за место под солнцем.