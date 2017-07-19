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19 июля 2017, 0:30 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Рейтинг КХЛ им снится по ночам

В наступающем сезоне у прошлогодних аутсайдеров не будет спокойной жизни.

В наступающем сезоне у прошлогодних аутсайдеров не будет спокойной жизни. Увеличить
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Лига взяла курс на сокращение своего состава, введя рейтинг клубов, согласно которому спортивный результат будет одним из его основных пунктов. Тем не менее корреспондент «СЭ» считает, что попасть в плей-офф этим командам будет очень сложно.

О российских командах, с разной степени безнадежности не вылезающих из нижней части таблицы, в наступающем сезоне придется говорить чуть чаще. Дело в утвержденном советом директоров КХЛ рейтинге, на основании которого в дальнейшем будет сокращаться состав участников лиги. Первой жертве в лице новокузнецкого «Металлурга» защищаться оказалось нечем — ни результатами, ни посещаемостью, ни коммерческим потенциалом сибиряки похвастаться не могли. У тех, кто потенциально разделит их судьбу, есть всего год, чтобы удержаться в элите. Спортивные достижения — это необходимый минимум, чтобы отвести от себя угрозу. Убирать команду, вышедшую в плей-офф, вряд ли получится, ведь такой результат автоматом поднимет и зрительский интерес.

Однако вероятность прогресса вчерашних аутсайдеров не высока. Почти никто из них серьезно не увеличил бюджет в межсезонье, чтобы рассчитывать на классную селекцию. В Западной конференции в лучшем случае на месте топчутся «Спартак» и «Северсталь». Красно-белые ограничились назначением нового главного тренера Вадима Епанчинцева, не имеющего успешного опыта самостоятельной работы, и косметическими изменениями в составе. «Северсталь» сохранила своего лидера Кагарлицкого, но при этом не удержала вратаря Коваржа. Чех худо-бедно закрывал последний рубеж. Тогда как пришедший ему на смену из шведского «Эребру» словак Гудачек известен в первую очередь как шоумен, а его пребывание в «Сибири» три года назад ограничилось одним матчем с начала сезона — настолько быстро он успел разочаровать руководство клуба. Аргументов в пользу того, что два аутсайдера сумеют совершить скачок, просто нет. Надежды живут до тех пор пока не стартовал сезон. Даже в том случае если «Спартаку» и «Северстали» все-таки удастся прибавить, то их мечты о плей-офф должны поддержать своим регрессом кто-то из конкурентов. В этом плане есть только надежда на два «Динамо». Москвичи и минчане по разным причинам лишились нескольких ведущих игроков, поменяли главных тренеров и поумерили амбиции.

В Восточной конференции ситуация отличается тем, что большого разрыва в уровне команд, претендующих на два-три места плей-офф, нет. За исключением «Барыса», где непонятно как себя проявит на месте главного тренера Евгений Корешков, и «Сибири», лишившейся тройки кандидатов в сборную России — Шалунова, Шумакова и Окулова и назначившей Павла Зубова, никто слабее не стал. В отличие от кажущегося предсказуемым «Запада» место для интриги остается.

«Югра» козыряет Игорем Захаркиным и подписанными спустя пару лет внутреннего эмбарго крепкими легионерами. «Автомобилист» единственным из клубов второй половины таблицы входит в сезон с заметно подросшей платежной ведомостью, что вылилось в приглашение опытных игроков неплохого уровня. «Лада» сохранила своего лучшего нападающего Филатова, а Андрей Назаров в «Нефтехимике» получил возможность подготовить команду по фирменной системе с нуля. Да и появление в руководстве нижнекамского клуба Раиля Якупова выглядит как усиление. Все это обещает серьезную драку за место под солнцем.

В одной связке находятся «Адмирал» и «Амур», которые начнут чемпионат с длинной серии выездных матчей. Хабаровчане и вовсе с восьми игр! Основную часть очков дальневосточники набирают дома. Нынешний календарь, с одной стороны, для них с руки, поскольку предусматривает минимальное количество долгих поездок на «Запад». Но если отпустить конкурентов вперед с самого начала, то догонять их очень сложно — накапливается усталость и уходят эмоции. Практика показывает, что для клубов с ограниченными бюджетом, составом, игровыми возможностями очки надо брать именно на старте. Все это обещает минимум изменений в составе участников плей-офф по сравнению с прошлым сезоном. Если в действительности будет совсем по-другому, то такой результат окажется сравнимым с вылетом СКА и ЦСКА до финала Кубка Гагарина.
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