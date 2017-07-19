Рейтинг КХЛ им снится по ночам
В наступающем сезоне у прошлогодних аутсайдеров не будет спокойной жизни.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Лига взяла курс на сокращение своего состава, введя рейтинг клубов, согласно которому спортивный результат будет одним из его основных пунктов. Тем не менее корреспондент «СЭ» считает, что попасть в
О российских командах, с разной степени безнадежности не вылезающих из нижней части таблицы, в наступающем сезоне придется говорить чуть чаще. Дело в утвержденном советом директоров КХЛ рейтинге, на основании которого в дальнейшем будет сокращаться состав участников лиги. Первой жертве в лице новокузнецкого «Металлурга» защищаться оказалось нечем — ни результатами, ни посещаемостью, ни коммерческим потенциалом сибиряки похвастаться не могли. У тех, кто потенциально разделит их судьбу, есть всего год, чтобы удержаться в элите. Спортивные достижения — это необходимый минимум, чтобы отвести от себя угрозу. Убирать команду, вышедшую в
Однако вероятность прогресса вчерашних аутсайдеров не высока. Почти никто из них серьезно не увеличил бюджет в межсезонье, чтобы рассчитывать на классную селекцию. В Западной конференции в лучшем случае на месте топчутся «Спартак» и «Северсталь».
В Восточной конференции ситуация отличается тем, что большого разрыва в уровне команд, претендующих на
«Югра» козыряет Игорем Захаркиным и подписанными спустя пару лет внутреннего эмбарго крепкими легионерами. «Автомобилист» единственным из клубов второй половины таблицы входит в сезон с заметно подросшей платежной ведомостью, что вылилось в приглашение опытных игроков неплохого уровня. «Лада» сохранила своего лучшего нападающего Филатова, а Андрей Назаров в «Нефтехимике» получил возможность подготовить команду по фирменной системе с нуля. Да и появление в руководстве нижнекамского клуба Раиля Якупова выглядит как усиление. Все это обещает серьезную драку за место под солнцем.
В одной связке находятся «Адмирал» и «Амур», которые начнут чемпионат с длинной серии выездных матчей. Хабаровчане и вовсе с восьми игр! Основную часть очков дальневосточники набирают дома. Нынешний календарь, с одной стороны, для них с руки, поскольку предусматривает минимальное количество долгих поездок на «Запад». Но если отпустить конкурентов вперед с самого начала, то догонять их очень сложно — накапливается усталость и уходят эмоции. Практика показывает, что для клубов с ограниченными бюджетом, составом, игровыми возможностями очки надо брать именно на старте. Все это обещает минимум изменений в составе участников
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