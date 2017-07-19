Скончался бывший хоккеист СКА Николай Маслов
Николай Маслов, бронзовый призер чемпионата СССР по хоккею, скончался в возрасте 57 лет.
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О смерти Николая Маслова сообщил официальный сайт СКА. Причина смерти не сообщается.
«Хоккейный клуб СКА с прискорбием сообщает, что сегодня на 58-м году жизни скоропостижно скончался легендарный игрок СКА, обладатель бронзы чемпионата страны 1987 года в составе ленинградского клуба Николай Маслов», — говорится в сообщении
В последние годы Маслов занимал пост
Хоккеист считался одним из самых известных игроков за историю армейского клуба. В 2012 году штандарт с его номером был введен в Галерею славы СКА. Всего он отыграл за СКА 13 сезонов.
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