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19 июля 2017, 0:02 | Хоккей: КХЛ | РБК-Спорт

Скончался бывший хоккеист СКА Николай Маслов

Николай Маслов, бронзовый призер чемпионата СССР по хоккею, скончался в возрасте 57 лет.

Николай <span class=error>Маслов</span> бронзовый призер чемпионата СССР по хоккею скончался в возрасте 57 лет. Увеличить
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О смерти Николая Маслова сообщил официальный сайт СКА. Причина смерти не сообщается.

«Хоккейный клуб СКА с прискорбием сообщает, что сегодня на 58-м году жизни скоропостижно скончался легендарный игрок СКА, обладатель бронзы чемпионата страны 1987 года в составе ленинградского клуба Николай Маслов», — говорится в сообщении санкт-петербургского клуба.

В последние годы Маслов занимал пост вице-президента Федерации хоккея Санкт-Петербурга и руководил одной из детско-юношеских хоккейных школ. Также он выступал за команду ветеранов СКА. В декабре 2016 года он принимал участие в выставочном матче в честь 70-летия СКА.

Хоккеист считался одним из самых известных игроков за историю армейского клуба. В 2012 году штандарт с его номером был введен в Галерею славы СКА. Всего он отыграл за СКА 13 сезонов.

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