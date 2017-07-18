«Куньлунь» разгромил команду «Звёзды Нижней Австрии» в товарищеском матче

Соперник «Куньлуня» вышел на лёд под названием «Звёзды Нижней Австрии». Встреча проходила в Санкт-Пёльтен и завершилась со счётом 8:0.

«Куньлунь» выставил, по сути, резервный состав. Подавляющее большинство хоккеистов, игравших против немцев и австрийцев, будут выступать в будущем сезоне за молодёжную команду «Куньлуня», а также за клуб ВХЛ «Хэйлунцзян». Практически все новички китайской команды остались вне игры.

Состав «Куньлунь Ред Стар»:

Вратари: Александр Скрынник, Дерек Дан.

Защитники: Никита Хлыстов, Павел Воробей, Джейсон Йи, Бретт Белльмор, Марек Дялога, Ринат Ибрагимов.

Нападающие: Маттиас Мюттюнен, Люк Локхарт, Крис Сето, Константин Макаров, Роман Людучин, Кори Кейн, Брэндон Вон, Грег Сквайрз, Итан Верек, Зак Юйэнь, Руди Ин, Брэйден Джоу.

«Куньлунь Ред Стар» — Звёзды Нижней Австрии — 8:0 (4:0, 1:0, 3:0)

Голы у «Куньлунь Ред Стар»: Руди Ин — 2, Зак Юйэнь, Брэйден Джоу, Брэндон Вон, Бретт Белльмор, Итан Верек, Роман Людучин.