«Куньлунь» разгромил команду «Звёзды Нижней Австрии» в товарищеском матче
«Куньлунь Ред Стар», проводящий сборы в швейцарском Херизау, сыграл товарищеский матч с командой, составленной из игроков австрийской и немецкой лиг.
Соперник «Куньлуня» вышел на лёд под названием «Звёзды Нижней Австрии». Встреча проходила в
«Куньлунь» выставил, по сути, резервный состав. Подавляющее большинство хоккеистов, игравших против немцев и австрийцев, будут выступать в будущем сезоне за молодёжную команду «Куньлуня», а также за клуб ВХЛ «Хэйлунцзян». Практически все новички китайской команды остались вне игры.
Состав «Куньлунь Ред Стар»:
Вратари: Александр Скрынник, Дерек Дан.
Защитники: Никита Хлыстов, Павел Воробей, Джейсон Йи, Бретт Белльмор, Марек Дялога, Ринат Ибрагимов.
Нападающие: Маттиас Мюттюнен, Люк Локхарт, Крис Сето, Константин Макаров, Роман Людучин, Кори Кейн, Брэндон Вон, Грег Сквайрз, Итан Верек, Зак Юйэнь, Руди Ин, Брэйден Джоу.
«Куньлунь Ред Стар» — Звёзды Нижней Австрии — 8:0 (4:0, 1:0, 3:0)
Голы у «Куньлунь Ред Стар»: Руди Ин — 2, Зак Юйэнь, Брэйден Джоу, Брэндон Вон, Бретт Белльмор, Итан Верек, Роман Людучин.
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