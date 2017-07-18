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18 июля 2017, 21:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

В возрасте 57 лет ушёл из жизни бывший игрок СКА Николай Маслов

18 июля на 58-м году жизни скоропостижно скончался легендарный игрок СКА, обладатель бронзы чемпионата страны 1987 года в составе ленинградского клуба Николай Маслов.

В последние годы Николай Евгеньевич работал вице-президентом Федерации хоккея Санкт-Петербурга, выступал за команду ветеранов «армейцев». В 2012 году штандарт с его номером был введён в Галерею славы клуба.

Хоккейный клуб СКА выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Николая Евгеньевича. О дате и месте прощания с Масловым будет сообщено дополнительно.

СКА
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