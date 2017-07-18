В возрасте 57 лет ушёл из жизни бывший игрок СКА Николай Маслов
18 июля на 58-м году жизни скоропостижно скончался легендарный игрок СКА, обладатель бронзы чемпионата страны 1987 года в составе ленинградского клуба Николай Маслов.
В последние годы Николай Евгеньевич работал
Хоккейный клуб СКА выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Николая Евгеньевича. О дате и месте прощания с Масловым будет сообщено дополнительно.
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