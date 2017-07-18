В возрасте 57 лет ушёл из жизни бывший игрок СКА Николай Маслов

В последние годы Николай Евгеньевич работал вице-президентом Федерации хоккея Санкт-Петербурга, выступал за команду ветеранов «армейцев». В 2012 году штандарт с его номером был введён в Галерею славы клуба.



Хоккейный клуб СКА выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Николая Евгеньевича. О дате и месте прощания с Масловым будет сообщено дополнительно.