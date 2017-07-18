Столп обороны и помощь в атаке. Как «Барысу» удалось сохранить Даллмэна
Защитник Кевин Даллмэн остаётся в «Барысе» ещё на два года. Почему его подписание столь важно для казахстанской команды?
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17 июля «Барыс» объявил о важной сделке. Защитник Кевин Даллмэн, несмотря на многочисленные слухи, отправлявшие его из Астаны, всё же остался в «Барысе». Чем, безусловно, обрадовал местных болельщиков, проливших немало слёз в связи с потерей планирующего уйти в московское «Динамо» Дастина Бойда и завершением карьеры Брэндоном Боченски.
«Даллмэн продолжает интересовать команду, но пока идёт переговорный процесс. Да, он трудный, тяжёлый. Есть определённые интересы игроков, но есть и экономическая ситуация клуба. Я, как спортивный менеджер, люблю апеллировать фактами. Предложения от клуба сделаны», — пояснял президент «Барыса» Аскар Шопобаев.
Появлялась информация, что Даллмэну поступило приглашение от одного из
«Барыс» больше устраивал однолетний контракт с защитником и понижение суммарной зарплаты, однако сторона игрока твёрдо стояла на своём и в итоге добилась желанного результата. Но поражением боссов казахстанского коллектива случившееся вряд ли не назовёшь. Да, пришлось заплатить больше, чем хотелось, но нет сомнений, что пользы Даллмэн принесёт немало, отработав вложенные в него средства.
«Барыс» — это клуб, в котором Кевин начал свою карьеру в КХЛ. Его подписание — очень важный момент в деле стабилизации климата как в команде, так и среди болельщиков. Ведь фанаты очень привязаны к нему, как и он — к фанатам, к Астане и к Казахстану. В нашей столице он стал своего рода брендом для лиги, также Даллмэн — лучший иностранный легионер в истории КХЛ среди защитников. Не будем забывать, что Кевин является игроком сборной Казахстана, и на ближайшем чемпионате мира его опыт также пригодится национальной команде. Ведь мы намерены вернуться в элиту мирового хоккея, — не скрывает радости президент команды Аскар Шопобаев.
Канадец не давал повода усомниться в его возможностях и самоотдаче на льду. В прошлом сезоне атакующий игрок обороны, который мастерски закрывал команде большинство, провёл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, а в 10 встречах
В 36 лет могли бы возникнуть вопросы по физическому состоянию хоккеиста и травматичности, но и эта история не про Даллмэна. 60 игр в «регулярке» — яркое тому подтверждение. 19 июля Кевин прилетает в Астану, где пройдёт медицинское обследование. Следом он присоединится к команде на сборах в
Напомним, что в мае 2012 года Даллмэн перешёл в СКА, и в
Конкуренция за восьмёрку в Восточной конференции будет серьёзной. В межсезонье усилились не только ведущие команды вроде «Ак Барса», «Салавата Юлаева» и «Авангарда», но и те, с кем «Барысу» придётся вести борьбу за попадание в
«Мы очень рады, что Кевин присоединился к команде. Это очень опытный игрок, чьи знания и умения определённо пригодятся “Барысу” по ходу сезона. Также он выполняет и функцию наставника для молодых игроков нашей команды. Сейчас мы провели омоложение состава, появился ряд новичков, и опыт Кевина позволит им ещё лучше адаптироваться как в команде, так и в КХЛ. Также подписание даст нам дополнительные опции при игре в большинстве, ведь Даллмэн является одним из лучших защитников в этом компоненте», — сказал главный тренер «Барыса» Евгений Корешков.
В защитной линии клуба действительно хватает молодёжи, ведь сборная и «Барыс» в Казахстане практически единое целое. Евгению Корешкову придётся работать на два фронта, как это раньше делал Андрей Назаров. Одна из ключевых задач «барсов» — наиграть хоккеистов для национальной команды, постоянно омолаживаться, давать дорогу своим, доморощенным. Но и без опыта никуда. На одной молодёжи «регулярку» не вывезешь, а
Вполне вероятно, что и профессиональную карьеру игрока Даллмэн завершит именно в Астане.
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