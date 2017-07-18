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18 июля 2017, 19:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Нефтехимик» крупно обыграл «Трактор» в товарищеском матче

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал крупную победу над челябинским «Трактором» в товарищеском матче, который прошёл в финской Иматре.

Встреча завершилась со счётом 5:1.

Артём Пеньковский вывел челябинскую команду вперёд через минуту после стартового свистка, однако нижнекамцы сумели забросить три шайбы в первом периоде и ещё две в третьем. Голы на свой счёт записали Робин Ганзл, Алексей Волгин, Андрей Сергеев, Дмитрий Огурцов и Чад Ро.

Ворота «Трактора» защищал Владислав Сухачёв, «Нефтехимика» — Илья Ежов.

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