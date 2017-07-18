СКА расторг контракт со Стивом Мозесом
Нападающий Стив Мозес и СКА расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Мозес выступал за СКА с 2015 года. За это время он провел 58 матчей за армейцев и набрал в них 32 (15+17) очка. Кроме петербургского клуба нападающий выступал в КХЛ за «Йокерит».
Напомним, в сезоне-2016/17 СКА выиграл второй в своей истории Кубок Гагарина. Мозес не принимал участия в матчах
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter