Горди Дуайер: Сыновья уже неплохо информированы
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер в большом разговоре с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Николаевым с особой теплотой упомянул своих детей.
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Видимо, что-то случилось...
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— Я счастливый отец троих сыновей. Джеку 12 лет, Райану — 10, а Шону — 7. Семья живет в Канаде, но в августе приедет сюда на три недели. Пацаны познакомятся с командой, сходят на первые домашние игры сезона. Они большие фанаты хоккея, сами им занимаются. Очень рады, что их папа — главный тренер минского «Динамо». Теперь это их новая любимая команда.
— Что спрашивают о Минске и «зубрах»?
— Сыновья уже неплохо информированы. Задают такие же вопросы, как и вы. Подписали ли новых легионеров? Кто будет играть на левом или правом фланге в первом звене? Ребята знают динамовский состав. Они и раньше посреди сезона могли позвонить и дать мне
— И что там?
— Сейчас гляну в телефоне… А вот: ботанический сад, площадь Независимости, библиотека.
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