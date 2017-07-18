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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30417225/
18 июля 2017, 10:08 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Горди Дуайер: Сыновья уже неплохо информированы

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер в большом разговоре с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Николаевым с особой теплотой упомянул своих детей.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> в большом разговоре с корреспондентом <span class=error>Прессбола</span> Сергеем <span class=error>Николаевым</span> с особой теплотой упомянул своих детей. Увеличить
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— Я счастливый отец троих сыновей. Джеку 12 лет, Райану — 10, а Шону — 7. Семья живет в Канаде, но в августе приедет сюда на три недели. Пацаны познакомятся с командой, сходят на первые домашние игры сезона. Они большие фанаты хоккея, сами им занимаются. Очень рады, что их папа — главный тренер минского «Динамо». Теперь это их новая любимая команда.

— Что спрашивают о Минске и «зубрах»?

— Сыновья уже неплохо информированы. Задают такие же вопросы, как и вы. Подписали ли новых легионеров? Кто будет играть на левом или правом фланге в первом звене? Ребята знают динамовский состав. Они и раньше посреди сезона могли позвонить и дать мне какую-нибудь статистику. Типа «этот парень забросил свою пятую шайбу в большинстве в чемпионате». Что касается самого Минска, то мальчишки прислали список мест, которые хотят здесь увидеть.

— И что там?

— Сейчас гляну в телефоне… А вот: ботанический сад, площадь Независимости, библиотека. По-моему, сыновья заочно изучили минские достопримечательности лучше меня. Я-то больше занимался непосредственно хоккеем, а не экскурсиями.

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