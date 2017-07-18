Сен-Пьер: Еще до перехода в «Барыс» знал там почти всех иностранцев

— Мартин, складывается ощущение, что ты полностью освоился в Казахстане.

— Это правда. Но, конечно же, мне понадобилось немного времени и помощь одноклубников, чтобы перестроиться и адаптироваться.

— С чем тяжелее всего было свыкнуться?

— Сначала мне было трудно из-за языкового барьера — я не знал русского языка. Но я постарался выучить самые простые фразы, что значительно облегчило мне жизнь. Люди помогали мне, подсказывали, как нужно правильно говорить, и было видно, что им это нравится. Сейчас, после нескольких сезонов в КХЛ, мне гораздо легче. Я могу обсудить тактические установки, спокойно заказать еду или просто поговорить с местными, не стесняясь быть непонятым. Помимо языка я привыкал к местным правилам вождения и учился делать покупки. Здесь все немного по-другому.

— Ты пробился в НХЛ, не будучи задрафтованным. Долго пришлось доказывать, что ты достоин играть в лучшей лиге мира?

— Довольно долго — ежедневной усердной работой. Ведь, если ты понижаешь требования к себе или остаешься довольным тем, что у тебя есть, не стремишься расти дальше — неважно, выбран ты на драфте или нет, — это сыграет с тобой злую шутку. У меня была мечта: играть в НХЛ, и я не жалел ни себя, ни своих сил, чтобы попасть туда. Я прошел длинный путь, начиная с юниорской команды. Затем попал в хоккейную лигу Онтарио, старался, выкладывался. И меня сначала взяли в Американскую хоккейную лигу. К счастью, там обращают внимание на небольших скоростных парней — не как в НХЛ, где прежде всего смотрят на твои габариты. В общем, около шести лет я шел к тому, чтобы сыграть в НХЛ, но до сих пор продолжаю работать и самосовершенствоваться. Быть профессиональным хоккеистом очень сложно, особенно если ты хочешь добиться чего-то большего, сделать успешную карьеру. Нужно ежедневно работать над собой, по-другому никак.

— Но надолго закрепиться в составе в НХЛ тебе не удавалось. Почему?

— Кому-то везет, они оказываются в нужном месте в нужное время, кому-то нет, как в случае со мной. В одном сезоне я сыграл 14 матчей, в другом — пять. Я невысокого роста, менеджеры клубов хотели видеть меня в фарме, чтобы я помогал более молодым хоккеистам. И я помогал, у меня была отличная статистика, мы добились хороших результатов. Тем не менее я попал в НХЛ, не будучи даже задрафтованым, и в принципе доволен, ведь в мире тысячи хоккеистов, которые хотят того же, но у них ничего не выходит.

Поверьте, непросто сохранить веру в себя, когда скауты повторяют один за другим: «Ты не будешь играть в НХЛ, ты очень маленький». Но сезон за сезоном я продолжал работать, и все складывалось хорошо, я забивал много шайб, отдавал передачи, мы добывали победы. Постепенно ты привыкаешь к критике со стороны, она мотивирует тебя доказать самому себе и тем, кто тебя критикует, что они не правы.

— В «Барысе» ты не только встретил старых знакомых, но и сыграл с ними на чемпионате мира в составе сборной Казахстана.

— Как все-таки тесен мир! Да, я еще до перехода в «Барыс» знал почти всех иностранцев — с Кевином Даллмэном и Брэндоном Боченски выступал в одной команде, играл против Найджела Доуса и Дастина Бойда. Конечно же, предпочтительнее было перейти в команду, где есть хоккеисты, которых я знаю: так проще адаптироваться, влиться в коллектив, тем более в другой стране. Вдобавок здесь хорошие условия, организация, отличная новая арена и болельщики. Меня все устраивает, и я ни о чем не жалею.

— Пока новый тренерский штаб «Барыса» все еще в поиске идеального сочетания для звена, частью которого ты будешь. Какими тебе видятся идеальные партнеры?

— Для меня это уже 15-й сезон в профессиональном хоккее, и лучше всего у меня получалось играть с хоккеистами, у которых очень хорошее голевое чутье. Если говорить о крайних нападающих — они должны быть очень быстрыми, успевать за шайбой первыми, а в нужный момент вернуть ее мне, чтобы выбрать более удобную позицию. Тут самое главное — найти это взаимопонимание, поймать эту «химию» внутри звена, и все сложится успешно.

— Ты повидал много стран, городов, ледовых арен. Что можешь сказать об Астане?

— Удивило, что здесь многие говорят по-английски. Здесь много торговых центров, хороших ресторанов с кухней, похожей на североамериканскую, что значительно облегчает адаптацию в новой стране.