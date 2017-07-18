Сен-Пьер: Еще до перехода в «Барыс» знал там почти всех иностранцев
Любимец столичных болельщиков 33-летний центрфорвард Мартин
Сен-Пьер, весной дебютировавший на чемпионате мира в составе сборной Казахстана, продлил контракт с «Барысом» еще на год. В интервью «ЭК» канадец рассказал о том, как осваивался в нашей стране и о чем мечтает.
— Мартин, складывается ощущение, что ты полностью освоился в Казахстане.
— Это правда. Но, конечно же, мне понадобилось немного времени и помощь одноклубников, чтобы перестроиться и адаптироваться.
— С чем тяжелее всего было свыкнуться?
— Сначала мне было трудно
— Ты пробился в НХЛ, не будучи задрафтованным. Долго пришлось доказывать, что ты достоин играть в лучшей лиге мира?
— Довольно долго — ежедневной усердной работой. Ведь, если ты понижаешь требования к себе или остаешься довольным тем, что у тебя есть, не стремишься расти дальше — неважно, выбран ты на драфте или нет, — это сыграет с тобой злую шутку. У меня была мечта: играть в НХЛ, и я не жалел ни себя, ни своих сил, чтобы попасть туда. Я прошел длинный путь, начиная с юниорской команды. Затем попал в хоккейную лигу Онтарио, старался, выкладывался. И меня сначала взяли в Американскую хоккейную лигу. К счастью, там обращают внимание на небольших скоростных парней — не как в НХЛ, где прежде всего смотрят на твои габариты. В общем, около шести лет я шел к тому, чтобы сыграть в НХЛ, но до сих пор продолжаю работать и самосовершенствоваться. Быть профессиональным хоккеистом очень сложно, особенно если ты хочешь добиться
— Но надолго закрепиться в составе в НХЛ тебе не удавалось. Почему?
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Поверьте, непросто сохранить веру в себя, когда скауты повторяют один за другим: «Ты не будешь играть в НХЛ, ты очень маленький». Но сезон за сезоном я продолжал работать, и все складывалось хорошо, я забивал много шайб, отдавал передачи, мы добывали победы. Постепенно ты привыкаешь к критике со стороны, она мотивирует тебя доказать самому себе и тем, кто тебя критикует, что они не правы.
— В «Барысе» ты не только встретил старых знакомых, но и сыграл с ними на чемпионате мира в составе сборной Казахстана.
— Как
— Пока новый тренерский штаб «Барыса» все еще в поиске идеального сочетания для звена, частью которого ты будешь. Какими тебе видятся идеальные партнеры?
— Для меня это уже 15-й сезон в профессиональном хоккее, и лучше всего у меня получалось играть с хоккеистами, у которых очень хорошее голевое чутье. Если говорить о крайних нападающих — они должны быть очень быстрыми, успевать за шайбой первыми, а в нужный момент вернуть ее мне, чтобы выбрать более удобную позицию. Тут самое главное — найти это взаимопонимание, поймать эту «химию» внутри звена, и все сложится успешно.
— Ты повидал много стран, городов, ледовых арен. Что можешь сказать об Астане?
— Удивило, что здесь многие говорят
— Каков Мартин
— Когда выпадает отпуск, я люблю путешествовать, изучать новые страны. А если говорить о повседневной жизни, то я люблю поспать днем, очень люблю
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