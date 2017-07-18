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18 июля 2017, 4:05 | Хоккей: КХЛ | Губерния онлайн

Опытный форвард будет выступать за хабаровский «Амур»

ХК «Амур» заключил соглашение с форвардом Александром Фроловым. Договор односторонний и рассчитан на год, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу хабаровского хоккейного клуба.

Александр Фролов — опытный крайний нападающий. Он участвовал в Олимпийских играх в Турине, а также четырех чемпионатах мира и Кубке мира, имеет полный комплект наград чемпионатов мира. Провел 585 матчей в НХЛ, выступая за клубы «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», где отметился 401 баллом за результативность.

В КХЛ выступает с 2011 года. Раньше он играл за «Авангард», ЦСКА и «Торпедо».
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