Опытный форвард будет выступать за хабаровский «Амур»

Александр Фролов — опытный крайний нападающий. Он участвовал в Олимпийских играх в Турине, а также четырех чемпионатах мира и Кубке мира, имеет полный комплект наград чемпионатов мира. Провел 585 матчей в НХЛ, выступая за клубы «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», где отметился 401 баллом за результативность.

В КХЛ выступает с 2011 года. Раньше он играл за «Авангард», ЦСКА и «Торпедо».