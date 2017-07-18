Опытный форвард будет выступать за хабаровский «Амур»
ХК «Амур» заключил соглашение с форвардом Александром Фроловым. Договор односторонний и рассчитан на год, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
пресс-службу хабаровского хоккейного клуба.
Александр Фролов — опытный крайний нападающий. Он участвовал в Олимпийских играх в Турине, а также четырех чемпионатах мира и Кубке мира, имеет полный комплект наград чемпионатов мира. Провел 585 матчей в НХЛ, выступая за клубы «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», где отметился 401 баллом за результативность.
В КХЛ выступает с 2011 года. Раньше он играл за «Авангард», ЦСКА и «Торпедо».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter