«Динамо»: пожертвовать сезоном, чтобы переродиться
В межсезонье в столичном клубе целиком поменялось руководство. Впервые за всю историю КХЛ
бело-голубые рискуют не попасть в плей-офф. О том, какое будущее их ждет, — в материале «СЭ».
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Видимо, что-то случилось...
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В своем нынешнем виде «Динамо» мало походит на клуб, способный претендовать на
По информации «СЭ», динамовцы могут позволить иметь себе платежную ведомость в районе 1,2 миллиарда рублей. С такими возможностями вполне реально собрать крепкий коллектив, способный не просто отбывать номер, как это происходит в последние сезоны, например, с соседями из «Спартака».
Для «Динамо» сам вопрос о выходе в
В условиях, когда все
С некоторыми игроками удалось договориться, несмотря на неразрешенный вопрос с долгами. В команде есть (либо с ними будут заключены контракты) вратарь Еременко, защитники Никулин, Рылов и Кутейкин, нападающие Терещенко, Карсумс и Варнаков. Уже неплохо. Высока вероятность появления проверенного временем канадского ветерана, сделавшего себе имя в «Барысе», — нападающего Дастина Бойда. Точно останется в «Динамо», причем на прежних условиях, и финн Хиетанен. Этого защитника вовсю обхаживал «Авангард». Но тот принял решение не уезжать из Москвы, на чем, по некоторым данным, настаивала его супруга.
Основной вопрос, на который пока никто не в силах дать ответ, заключается в фигуре главного тренера. Если Владимир Воробьев сумеет реализоваться в новой для себя роли, то неприятный для себя период «Динамо» может пройти безболезненно. Пока от него никто не будет требовать бросать вызов СКА и ЦСКА.
Существует оптимистичный прогноз относительно будущего клуба. Он основан на реалиях рынка. В непростых условиях, когда новому руководству надо было разгребать последствия деятельности предшественников, предстоящим сезоном можно пожертвовать. Не выбрасывать его на свалку, но опустить планку ожиданий. Это отступление следует рассматривать как временное. Представители агентских кругов, с которыми удалось пообщаться в последнее время, уверены, что в следующее межсезонье именно «Динамо» выступит в роли самого главного игрока, сменив в этом качестве ЦСКА и СКА.
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