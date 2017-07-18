«Динамо»: пожертвовать сезоном, чтобы переродиться

В своем нынешнем виде «Динамо» мало походит на клуб, способный претендовать на что-то серьезное, и впервые за долгое время имеет реальный шанс выпасть из числа претендентов на медали. Круг претендентов на Кубок Гагарина — как реальных, так и скрытых — жестко ограничен, а в последнее время только суживается. Наличие хорошего бюджета уже не является сколько-нибудь серьезной гарантией. Превзойти двух армейских «олигархов» в плане финансовых возможностей нереально. Но оставаться в числе крепких команд, способных удивить, как это сделал в последнем плей-офф «Локомотив», выбивший ЦСКА, вполне по силам.

По информации «СЭ», динамовцы могут позволить иметь себе платежную ведомость в районе 1,2 миллиарда рублей. С такими возможностями вполне реально собрать крепкий коллектив, способный не просто отбывать номер, как это происходит в последние сезоны, например, с соседями из «Спартака».

Для «Динамо» сам вопрос о выходе в плей-офф не должен стоять даже в теории. Кубковая весна для бело-голубых данность, не требующая дополнительной аргументации. Сейчас клуб, переживший в межсезонье локальную революцию, оказался в незавидной роли. На бумаге нынешнее «Динамо» в лучшем случае способно претендовать на попадание в восьмерку лучших в Западной конференции. Организацию покинули два с половиной десятка игроков, представляющих команды КХЛ, ВХЛ и МХЛ. За них не было получено ни копейки, поскольку все ушли в качестве свободных агентов. Это стало возможным вследствие принципиальной позиции общества «Динамо», не пожелавшего на себя брать долги, сделанные при прежнем генеральном директоре Андрее Сафронове.

В условиях, когда все более-менее стоящие игроки были давно разобраны, скомплектовать команду, способную сохранить свои позиции, невозможно. В то же время непонятно, кто и почему пролоббировал приобретение имеющего серьезные проблемы с режимом Анисина, а также Казионова, Игнатушкина, Жердева. Понятно, что латать дыры хоть как-то надо. Но не проще было удержать несколько человек, как минимум не уступающим вышеперечисленным игрокам в мастерстве?

С некоторыми игроками удалось договориться, несмотря на неразрешенный вопрос с долгами. В команде есть (либо с ними будут заключены контракты) вратарь Еременко, защитники Никулин, Рылов и Кутейкин, нападающие Терещенко, Карсумс и Варнаков. Уже неплохо. Высока вероятность появления проверенного временем канадского ветерана, сделавшего себе имя в «Барысе», — нападающего Дастина Бойда. Точно останется в «Динамо», причем на прежних условиях, и финн Хиетанен. Этого защитника вовсю обхаживал «Авангард». Но тот принял решение не уезжать из Москвы, на чем, по некоторым данным, настаивала его супруга.

Основной вопрос, на который пока никто не в силах дать ответ, заключается в фигуре главного тренера. Если Владимир Воробьев сумеет реализоваться в новой для себя роли, то неприятный для себя период «Динамо» может пройти безболезненно. Пока от него никто не будет требовать бросать вызов СКА и ЦСКА.

Существует оптимистичный прогноз относительно будущего клуба. Он основан на реалиях рынка. В непростых условиях, когда новому руководству надо было разгребать последствия деятельности предшественников, предстоящим сезоном можно пожертвовать. Не выбрасывать его на свалку, но опустить планку ожиданий. Это отступление следует рассматривать как временное. Представители агентских кругов, с которыми удалось пообщаться в последнее время, уверены, что в следующее межсезонье именно «Динамо» выступит в роли самого главного игрока, сменив в этом качестве ЦСКА и СКА.