«Барыс» объявил о подписании нового контракта с Кевином Даллмэном

Хоккеист подписал новый контракт на два года. На этой неделе он прибудет в Астану, где пройдет медицинское обследование, а затем присоединится к команде на предсезонных сборах в Алматы.

36-летний Даллмэн перешел в «Барыс» в 2008 году. С 2012 по 2014 год он выступал за СКА, после чего вернулся в Астану. В списке самых результативных игроков в истории КХЛ канадец занимает шестое место.

В последнем сезоне Даллмэн набрал 33 (9+24) очка в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а в десяти играх Кубка Гагарина отдал шесть результативных передач.

C 2013 года Даллмэн выступает за сборную Казахстана, в составе которой участвовал в двух олимпийских квалификациях и в трех чемпионатах мира.