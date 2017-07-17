«Барыс» объявил о подписании нового контракта с Кевином Даллмэном
Защитник сборной Казахстана Кевин Даллмэн остается в «Барысе». Об этом астанинский клуб объявил на официальном сайте.
Хоккеист подписал новый контракт на два года. На этой неделе он прибудет в Астану, где пройдет медицинское обследование, а затем присоединится к команде на предсезонных сборах в Алматы.
36-летний Даллмэн перешел в «Барыс» в 2008 году. С 2012 по 2014 год он выступал за СКА, после чего вернулся в Астану. В списке самых результативных игроков в истории КХЛ канадец занимает шестое место.
В последнем сезоне Даллмэн набрал 33 (9+24) очка в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а в десяти играх Кубка Гагарина отдал шесть результативных передач.
C 2013 года Даллмэн выступает за сборную Казахстана, в составе которой участвовал в двух олимпийских квалификациях и в трех чемпионатах мира.
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