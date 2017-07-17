Чемпион мира 2009 года нападающий Александр Фролов перешел в ХК «Амур»
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Чемпион мира 2009 года в составе сборной России нападающий Александр Фролов подписал однолетний контракт с хабаровским «Амуром», сообщается на официальном сайте КХЛ.
В начале мая 34-летний форвард подписал контракт с новокузнецким «Металлургом», но в июне стороны отказались от заключения соглашения. Предыдущий сезон Фролов провел в нижегородском «Торпедо», где за 36 матчей в регулярном чемпионате и
Китайский «Куньлунь» пополнил свой состав словацким защитником Мареком Дялогой и канадским форвардом Мэттью Фрэттином. Оба игрока заключили контракты на один сезон.
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