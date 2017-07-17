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17 июля 2017, 19:55 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Чемпион мира 2009 года нападающий Александр Фролов перешел в ХК «Амур»

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Чемпион мира 2009 года в составе сборной России нападающий Александр Фролов подписал однолетний контракт с хабаровским «Амуром», сообщается на официальном сайте КХЛ.

В начале мая 34-летний форвард подписал контракт с новокузнецким «Металлургом», но в июне стороны отказались от заключения соглашения. Предыдущий сезон Фролов провел в нижегородском «Торпедо», где за 36 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф забросил 8 шайб и отдал 11 результативных передач.

Китайский «Куньлунь» пополнил свой состав словацким защитником Мареком Дялогой и канадским форвардом Мэттью Фрэттином. Оба игрока заключили контракты на один сезон.

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