Чемпион мира 2009 года нападающий Александр Фролов перешел в ХК «Амур»

В начале мая 34-летний форвард подписал контракт с новокузнецким «Металлургом», но в июне стороны отказались от заключения соглашения. Предыдущий сезон Фролов провел в нижегородском «Торпедо», где за 36 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф забросил 8 шайб и отдал 11 результативных передач.

Китайский «Куньлунь» пополнил свой состав словацким защитником Мареком Дялогой и канадским форвардом Мэттью Фрэттином. Оба игрока заключили контракты на один сезон.