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17 июля 2017, 19:25 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Минское «Динамо» подписало просмотровый контракт с форвардом Шаранговичем

Нападающий национальной сборной Беларуси Егор Шарангович подписал просмотровый контракт с минским «Динамо».

19-летний Шарангович за свою карьеру поиграл в РЦОП «Раубичи-98», «Динамо-Раубичи» (высшая лига, МХЛ) и молодёжной сборной Беларуси U20 (ОЧБ). Также в активе нападающего матчи за юниорскую, молодёжную и национальную сборные Беларуси на чемпионатах мирах. Последний мировой форум в Париже для Егора Шаранговича стал дебютным в качестве игрока национальной сборной. В 7 матчах на счету форварда 3 (2+1) очка при коэффициенте полезности «+1».

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