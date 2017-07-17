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17 июля 2017, 17:56 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Пётр Воробьёв стал заместителем управляющего директора СКА по подготовке резерва

Пётр Ильич Воробьёв, возглавлявший команду «СКА-Нева» в сезоне-2016/17, продолжит работу в системе петербургского клуба в должности заместителя управляющего директора по подготовке резерва.

Об этом сообщается на официальном сайте СКА.

68-летний специалист является заслуженным тренером России, который выигрывал медали чемпионата России с «Локомотивом» (1997, 1998, 1999), «Ладой» (2003, 2004, 2005), а также золото молодёжного чемпионата мира 1992 года в качестве тренера.

Под руководством Воробьёва «СКА-Нева» в прошлом сезоне занял второе место в регулярном чемпионате ВХЛ, в плей-офф дошёл до второго раунда.

СКА
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