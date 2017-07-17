Шалаев: «Авангард» предлагал Пивцакину 50−60 млн, но он хотел на порядок больше
Президент «Авангарда» Владимир Шалаев прокомментировал заявления защитника Никиты Пивцакина, который рассказал, что продлил контракт с ЦСКА
из-за отсутствия выбора.
«Мы никогда не отвечаем на откровенную ложь, однако в этом случае считаем, что свою позицию нам заявить необходимо, поскольку произошло искажение фактов на грани оскорбления клуба и его руководителей. Мы предлагали Никите Пивцакину контракт на два года, за это время игрок получил бы 50−60 миллионов рублей — сейчас мы считаем возможным назвать эти цифры. Вряд ли
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter