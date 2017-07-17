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17 июля 2017, 17:22 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Егор Шарангович — на просмотре в минском «Динамо»

Просмотровый контракт с со столичным «Динамо» подписал нападающий сборной Беларуси Егор Шарангович. Об этом сообщает hcdinamo.by.

Шарангович родился в Минске 6 июня 1998 года. Проводил игры за РЦОП «Раубичи-98», «Динамо-Раубичи» (высшая лига, МХЛ) и молодежную сборную Беларуси (U-20) (ОЧБ). Также в активе нападающего матчи за юниорскую, молодежную и национальную сборные Беларуси на чемпионатах мирах. Последний мировой форум в Париже стал для хоккеиста дебютным в рядах «националки». В 7 матчах на счету форварда 3 (2+1) очка при коэффициенте полезности «+1».

Егор Шарангович присоединился к команде сегодня, 17 июля, и уже успел провести полноценную тренировку.

Динамо Мн
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