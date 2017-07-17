Канадский хоккеист Роб Клинкхаммер приступил к тренировкам в составе минского «Динамо»

Форвард остался единственным из легионеров, кто остался в клубе по сравнению с прошлым сезоном. Канадец не стал скрывать, что сильно удивлен переменам в команде, но доволен приходом опытного голкипера из НХЛ Юнаса Энрота. «Если бы мне сказали, что все так изменится, не поверил бы. Но это хоккей, временами и не такое случается. Не особенно переживаю по этому поводу, просто делаю свою работу. Надеюсь, “Динамо” будет не менее успешным, чем в предыдущем сезоне. На льду много новых лиц, еще не со всеми познакомился. Кроме того, в команде ожидается появление трех легионеров. Посмотрим, что получится в итоге. В любом случае я приехал, чтобы побеждать. Для этого надо тренироваться так же упорно. Хотел бы попросить наших болельщиков поддерживать команду так же, как в прошлом сезоне. У нас лучшие болельщики в КХЛ и лучшая в лиге атмосфера на арене», — рассказал Роб Клинкхаммер.

В прошлом сезоне в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «зубров» Роб Клинкхаммер забросил 21 шайбу и сделал 21 голевую передачу. Минское «Динамо» первую игру в новом сезоне КХЛ проведет 23 августа на своей площадке против финского «Йокерита».