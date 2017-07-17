Хоккеисты АНО «ОХК «Динамо» Хиетанен и Бухряков стали свободными агентами
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Хоккеисты АНО «ОХК «Динамо» Юусо Хиетанен и Дмитрий Бухряков по решению дисциплинарного комитета КХЛ получили статус неограниченно свободных агентов, сообщается на официальном сайте лиги.
Хиетанен стал свободным агентом, так как АНО «ОХК «Динамо» (Москва) не будет участвовать в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 и не сможет обеспечить игрока работой. Бухряков получил данный статус в связи с задолженностями клуба по зарплате перед ним.
Ранее 81 игрок АНО ОХК «Динамо» (Москва) получили статус неограниченно свободных агентов.
До участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 допущено ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва).