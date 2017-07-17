«Салават Юлаев» обменял Мальцева в «Сочи» на Солодухина

В прошлом сезоне Солодухин защищал цвета «Ак Барса» и «Витязя». В составе казанской команды он сыграл в 5 матчах КХЛ, в которых не отметился результативными действиями, а за подмосковный клуб принял участие в 37 встречах, в которых набрал 3 очка (2+1) при показателе полезности «-8», а также отбыл 10 штрафных минут.