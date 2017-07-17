«Трактор» представил логотип сезона-2017/18

Новый логотип появится на свитерах игроков в качестве шеврона слева на груди после 27 декабря, когда «Трактор» отпразднует 70-летие, сообщает официальный сайт клуба.



Официальным слоганом сезона-2017/2018 станет «Сила в поколении». Презентация концепции «Поколение Т» состоится на фестивале «Traktor Open 2017» 4 августа вместе с промороликом праздничного сезона. Также в продаже в клубном магазине после старта регулярного чемпионата появится атрибутика в стилистике «Поколения Т».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Имя нам – «Поколение Т». «Трактор» представляет логотип сезона 2017/2018<a href="https://t.co/qMpBqrTgaE">https://t.co/qMpBqrTgaE</a> <a href="https://t.co/yWRu1oHu76">pic.twitter.com/yWRu1oHu76</a></p>— ХК «Трактор» (@HCTraktor1947) <a href="https://twitter.com/HCTraktor1947/status/886916498761166848">17 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>