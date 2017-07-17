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17 июля 2017, 16:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Трактор» представил логотип сезона-2017/18

«Трактор» представил логотип сезона-2017/18, который сменит символ «70 лет нашей эры», с которым команда провела ретро-серию сезона-2016/2017 под названием «7 матчей — 7 эпох».

Новый логотип появится на свитерах игроков в качестве шеврона слева на груди после 27 декабря, когда «Трактор» отпразднует 70-летие, сообщает официальный сайт клуба.

Официальным слоганом сезона-2017/2018 станет «Сила в поколении». Презентация концепции «Поколение Т» состоится на фестивале «Traktor Open 2017» 4 августа вместе с промороликом праздничного сезона. Также в продаже в клубном магазине после старта регулярного чемпионата появится атрибутика в стилистике «Поколения Т».

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