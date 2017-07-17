Словенец Мохорич стал тренером вратарей ХК «Адмирал» из Владивостока
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Словенец Клемент Мохорич назначен новым тренером вратарей «Адмирала», сообщается на официальном сайте клуба КХЛ из Владивостока.
Как сообщается, 42-летний специалист сменил в тренерском штабе команды Константина Власова, который ушел в московский ЦСКА. Сроки соглашения с Мохоричем не сообщаются.
Мохорич, который в бытность вратарем играл за сборные Югославии и Словении, а также за «Олимпию» из Любляны, в минувшем сезоне был тренером вратарей братиславского «Слована», а до этого на протяжении двух сезонов готовил голкиперов в хорватском «Медвешчаке».
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