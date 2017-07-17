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17 июля 2017, 15:41 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Словенец Мохорич стал тренером вратарей ХК «Адмирал» из Владивостока

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Словенец Клемент Мохорич назначен новым тренером вратарей «Адмирала», сообщается на официальном сайте клуба КХЛ из Владивостока.

Как сообщается, 42-летний специалист сменил в тренерском штабе команды Константина Власова, который ушел в московский ЦСКА. Сроки соглашения с Мохоричем не сообщаются.

Мохорич, который в бытность вратарем играл за сборные Югославии и Словении, а также за «Олимпию» из Любляны, в минувшем сезоне был тренером вратарей братиславского «Слована», а до этого на протяжении двух сезонов готовил голкиперов в хорватском «Медвешчаке».

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