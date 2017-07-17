Нападающий Архипов не принимает участия в ледовых тренировках «Ак Барса»

Архипову рекомендовано избегать физических контактов. При этом он участвует в силовых и беговых занятиях, сообщает «Спорт Бизнес Онлайн».



В финальной серии Восточной конференции КХЛ с магнитогорским «Металлургом» Архипов и Голубев получили повреждения, после которых всё это время восстанавливались.

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