Весной и летом армейцы взрывали информационное пространство одной трансферной новостью за другой. По меркам КХЛ Шалунов, Шумаков, Капризов, Бурдасов, Нестеров — игроки самого звездного уровня. А еще и Задоров может вернуться из НХЛ, если «Колорадо» не проявит сговорчивость. На свое усиление ЦСКА израсходовал внушительные суммы, а за некоторых игроков пришлось еще выплачивать компенсацию их прежним клубам. Состав на бумаге смотрится очень впечатляюще. Однако уверен в том, что это еще не делает московскую команду фаворитом предстоящего сезона номер один.

Система в нынешней селекции прослеживается только в одном плане: взять как можно больше талантливых хоккеистов, чтобы они, не дай бог, не достались конкурентам. Однако пока очень сложно представить, как сумеют поделить игровое время на всех хоккеистов армейские тренеры, чтобы никого не обидеть и максимально использовать их огромный потенциал. Капризов, Шалунов, Шумаков и Бурдасов в своих прежних клубах привыкли играть помногу. Но ведь кроме них в составе ЦСКА есть Ничушкин, Попов, Григоренко, Плэтт, которые тоже имеют право претендовать на время в большинстве. На самом деле это серьезная проблема, о чем могут рассказать многие опытные тренеры, так и не сумевшие найти ей решение. Обиды, недопонимание и просто зависть — любой игрок тоже живой человек со своим мнением и тараканами в голове.

ЦСКА — не первый и кажется далеко не последний, кто затаривается талантливыми игроками в промышленных масштабах. Ставшие хрестоматийными примерами случаи с «Ак Барсом» в год второго локаута, СКА в первые сезоны КХЛ, «Динамо» при Михаиле Головкове на посту президента, «Салаватом Юлаевым» в первый год прихода Быкова и Захаркина почему-то ничему не учат их последователей. Сами армейцы всего пять лет назад закупались братьями Радуловыми, Григоренко, Денисовым, Кондратьевым, Мяенпя и другими. В тот сезон на время третьего локаута в НХЛ были приглашены находившиеся в самом соку Дацюк, Брызгалов и Грабовский. Достойное выступление в регулярном чемпионате, сопровождавшееся непонятной отставкой главного тренера Валерия Брагина, и поражение во втором раунде от находившегося в расцвете действующего обладателя Кубка Гагарина московского «Динамо» под руководством Олега Знарка. По ходу следующего сезона еще десяток новых игроков пополнило ряды ЦСКА, а вот результат стал еще хуже. Так что мощная селекция в отрыве от всего остального ничего еще не гарантирует.

С президентом армейского клуба Игорем Есмантовичем, неоднократно сетовавшим на сложности в трансферной кампании, что вызывает только улыбку, можно согласиться в другом тезисе. Ни один из новичков не является звездой в полном значении этого слова. Правда, это плохо сочетается с теми суммами, которые были на них потрачены. Титулов на всех «джокеров» можно пересчитать по пальцам одной руки. Только Бурдасов завоевывал Кубок Гагарина два года назад в составе СКА, где находился на вторых ролях. Юханссон был чемпионом и вратарем года в Швеции. Таких же успехов достигал голкипер «Спартака» Свенссон, не поражающий воображение своей игрой в КХЛ. Наконец, Робинсон когда-то побеждал в чемпионате Норвегии со «Спартой». Победный опыт крайне важен, что бы кто ни говорил. Даже в беззвездном «Динамо» был такой человек, дважды ставший самым ценным игроком Кубка Гагарина, — вратарь Еременко. А что могут сказать об этом игроки ЦСКА? Поражения в плей-офф в последние годы для них были одного другого трагичнее, болезненнее и горше.

Есть еще один ключевой момент — фигура главного тренера. Обратите внимание на тех, кто руководил обладателями Кубка Гагарина в последние годы. В первую очередь опытнейшие специалисты с именем — Билялетдинов, Быков, Кинэн. Знарок в этот список не вписывается, но его дальнейшая карьера показала, что тот успех ни в коем случае не был вызван стечением обстоятельств. Воробьев-младший в «Магнитке» опирался на всех тех, с кем двумя годами ранее всех сильнее оказался Кинэн, у которого работал помощником, и с задачей не навредить, добавив что-что свое, справился. Игорь Никитин играл большую роль в штабе Дмитрия Квартальнова, но как его будет воспринимать команда в роли главного тренера? У Харийса Витолиньша в московском «Динамо» удержаться на рельсах, проложенных Знарком, не получилось. Да и само назначение Никитина выглядело как «вариант С». Ранее не удалось договориться с Быковым, выманить из Казани Билялетдинова и отказаться в последний момент от Николишина, с которым имелась предварительная договоренность.

У ЦСКА не так много конкурентов в Западной конференции и во всем чемпионате. И любой результат, кроме Кубка Гагарина, станет для команды неудачей. С кем-то из списка, включающего в себя СКА, «Локомотив» и «Йокерит», в плей-офф москвичам сыграть обязательно придется. Положа руку на сердце, вы готовы отдать ЦСКА безоговорочное преимущество в серии с этими соперниками до четырех побед?​

Михаил ЗИСЛИС.