ЦСКА — чемпион. По закупкам
В текущее межсезонье московские армейцы подписали свыше десятка сильных новичков. Корреспондент «СЭ» рассуждает о том, почему впечатляющая селекция не делает армейцев главным претендентом на Кубок Гагарина.
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Весной и летом армейцы взрывали информационное пространство одной трансферной новостью за другой. По меркам КХЛ Шалунов, Шумаков, Капризов, Бурдасов, Нестеров — игроки самого звездного уровня. А еще и Задоров может вернуться из НХЛ, если «Колорадо» не проявит сговорчивость. На свое усиление ЦСКА израсходовал внушительные суммы, а за некоторых игроков пришлось еще выплачивать компенсацию их прежним клубам. Состав на бумаге смотрится очень впечатляюще. Однако уверен в том, что это еще не делает московскую команду фаворитом предстоящего сезона номер один.
Система в нынешней селекции прослеживается только в одном плане: взять как можно больше талантливых хоккеистов, чтобы они, не дай бог, не достались конкурентам. Однако пока очень сложно представить, как сумеют поделить игровое время на всех хоккеистов армейские тренеры, чтобы никого не обидеть и максимально использовать их огромный потенциал. Капризов, Шалунов, Шумаков и Бурдасов в своих прежних клубах привыкли играть помногу. Но ведь кроме них в составе ЦСКА есть Ничушкин, Попов, Григоренко, Плэтт, которые тоже имеют право претендовать на время в большинстве. На самом деле это серьезная проблема, о чем могут рассказать многие опытные тренеры, так и не сумевшие найти ей решение. Обиды, недопонимание и просто зависть — любой игрок тоже живой человек со своим мнением и тараканами в голове.
ЦСКА — не первый и кажется далеко не последний, кто затаривается талантливыми игроками в промышленных масштабах. Ставшие хрестоматийными примерами случаи с «Ак Барсом» в год второго локаута, СКА в первые сезоны КХЛ, «Динамо» при Михаиле Головкове на посту президента, «Салаватом Юлаевым» в первый год прихода Быкова и Захаркина
С президентом армейского клуба Игорем Есмантовичем, неоднократно сетовавшим на сложности в трансферной кампании, что вызывает только улыбку, можно согласиться в другом тезисе. Ни один из новичков не является звездой в полном значении этого слова. Правда, это плохо сочетается с теми суммами, которые были на них потрачены. Титулов на всех «джокеров» можно пересчитать по пальцам одной руки. Только Бурдасов завоевывал Кубок Гагарина два года назад в составе СКА, где находился на вторых ролях. Юханссон был чемпионом и вратарем года в Швеции. Таких же успехов достигал голкипер «Спартака» Свенссон, не поражающий воображение своей игрой в КХЛ. Наконец, Робинсон
Есть еще один ключевой момент — фигура главного тренера. Обратите внимание на тех, кто руководил обладателями Кубка Гагарина в последние годы. В первую очередь опытнейшие специалисты с именем — Билялетдинов, Быков, Кинэн. Знарок в этот список не вписывается, но его дальнейшая карьера показала, что тот успех ни в коем случае не был вызван стечением обстоятельств.
У ЦСКА не так много конкурентов в Западной конференции и во всем чемпионате. И любой результат, кроме Кубка Гагарина, станет для команды неудачей. С
Михаил ЗИСЛИС.
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