Никита Пивцакин: Тафгаи «Витязя» помогли мне заиграть в «Авангарде»
Победитель молодежного чемпионата мира в Баффало продлил контракт с московскими армейцами на год. В укомплектованной линии обороны ЦСКА защитнику из Омска найти место будет очень непросто. В интервью «СЭ» он рассказал, почему ушел из «Авангарда», о тоске по родному городу и о том, собирается ли за океан.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
НЕ СКАЖУ, ЧТО В ЦСКА МНЕ НЕ ДОВЕРЯЮТ
— Знаю, что хоккеисты не очень любят годичные контракты, если, конечно, они не ветераны, у которых каждый сезон на счету. Вы же согласились на короткое соглашение с армейским клубом.
— Для меня этот год очень важен, чтобы доказать и себе, и окружающим, что я хороший хоккеист. Но выбора особого не было. Права на меня принадлежат армейцам, они предложили договор на сезон, и я его принял. Не особо переживаю по поводу срока, хотя, конечно, могли и два предложить. Но мы сошлись на годичном контракте.
— Это же от недоверия?
— Думаете? Я отношусь к этому иначе. Покажу себя — предложат длинный контракт.
— Но еще и новый контракт дали не сразу, а ближе к началу сборов.
— Это техническая деталь. Были переговоры, но сейчас уже все в прошлом.
— Последний сезон у ЦСКА получился довольно скомканным. Но вы, наверное, спокойно отнеслись к смене главного тренера, так как Дмитрий Квартальнов вам не
— Не скажу, что мне не доверяли. Когда я выходил на площадку, то очень старался, но в ЦСКА много защитников и идет постоянная ротация состава. Рассуждать же о том, почему тренера уволили или не уволили, я не могу, так как это не мое дело. Но никаких обид нет.
— Вам объяснили, почему вы не играете?
— Нет. Да и я не просил объяснений. Нужно хорошо работать на тренировках.
В АМЕРИКУ МЕНЯ НЕ ПРИГЛАШАЛИ
— Я подумал, что ваш новый контракт завис и потому, что вы тоже собрались в Америку?
— Меня никуда не приглашали. Если бы позвали хотя бы в
— Так разве нельзя?
— Вы же не можете приехать и сказать: «Возьмите меня на TSN работать». Если серьезно, то мой агент действительно не предлагал никаких других вариантов. Я вообще изначально хотел выступать за ЦСКА и просто ждал дня, когда можно будет заключить контракт.
— Неужели вас ни разу не звали после победы в Баффало на молодежном чемпионате мира?
— Только разговоры. Никакой конкретики. Но я бы хотел себя попробовать за океаном.
— Очень странно. Вас же даже приглашали в сборную при Зинэтуле Билялетдинове.
— Но у меня действительно нет ответа на этот вопрос. За все время после того чемпионата мира не было предметного интереса. Может быть,
В «АВАНГАРДЕ» СО МНОЙ ПОСТУПИЛИ НЕПРАВИЛЬНО
— Я специально проверял, но вы так ни разу и не рассказали, почему покинули «Авангард» на самом деле. Были
— В последнем сезоне за «Авангард» я получил травму перед
— Почему?
— Не знаю. Видимо, не хотели видеть меня в команде.
— А говорили, что вы просите огромные деньги за новый контракт.
— Я вам сразу скажу, что в ЦСКА уехал на меньшие деньги, чем были у меня в «Авангарде». Дело вообще было не в финансовых условиях.
— Вы ведь каждое лето ездите в Омск. Сколько раз вам задают вопрос, когда вы вернетесь?
— Этим летом мы со Станиславом Калашниковым встречались с болельщиками, поиграли с ними с ними в бильярд, отвечали на вопросы. Конечно, у меня спрашивали, когда же я вернусь. Но все же понимают, что это зависит не от меня, а от руководства. Сейчас клубом управляет совершенно не те люди, что были раньше. Может быть, я
— Вы уезжаете в Омск и во время длинных выходных.
— У меня там все друзья, знакомые. Дешевле съездить к ним, чем перевозить сюда.
— Да уж, знаменитые омские дороги.
— Действительно стало гораздо лучше. Хорошо, если бы они зиму пережили, в чем я не уверен.
ОДНАЖДЫ РЕШИЛ ВСТУПИТЬСЯ ЗА ПЛЭТТА
— Всегда интересовало, зачем вы отпустили бороду во время сезона?
— В начале сезона или в середине?
— Не важно.
— Это вообще ни с чем не было связано. Просто решил не бриться.
— В прошлом сезоне вы подрались. Это был очень красивый бой с вашей чистой победой.
— Да, Евгений Бодров очень грубо сыграл про Джеффа Плэтта, а я решил вступиться.
— А почему не помогли в Ярославле Григорию Панину, когда он схлопотал 50 минут штрафа?
— Как же я ему мог помочь? Добить лежащих соперников? Он с ними сам разобрался.
—
— А я не скучаю. Хотя знаете, именно они помогли мне впервые много сыграть за «Авангард».
— Как это?
— Помните тот знаменитый бой в Омске, когда на наших парней набросились сразу после вбрасывания? В тот момент Шкоула получил травму, ушел в раздевалку, а я считался седьмым защитником. И в том матче очень много выходил на площадку, на большинство. В
— А говорите, бойцы не нужны.
— Нет, не надо. Я хотел играть, но не таким же способом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter