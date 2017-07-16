Никита Пивцакин: Тафгаи «Витязя» помогли мне заиграть в «Авангарде»

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НЕ СКАЖУ, ЧТО В ЦСКА МНЕ НЕ ДОВЕРЯЮТ

— Знаю, что хоккеисты не очень любят годичные контракты, если, конечно, они не ветераны, у которых каждый сезон на счету. Вы же согласились на короткое соглашение с армейским клубом.

— Для меня этот год очень важен, чтобы доказать и себе, и окружающим, что я хороший хоккеист. Но выбора особого не было. Права на меня принадлежат армейцам, они предложили договор на сезон, и я его принял. Не особо переживаю по поводу срока, хотя, конечно, могли и два предложить. Но мы сошлись на годичном контракте.

— Это же от недоверия?

— Думаете? Я отношусь к этому иначе. Покажу себя — предложат длинный контракт.

— Но еще и новый контракт дали не сразу, а ближе к началу сборов.

— Это техническая деталь. Были переговоры, но сейчас уже все в прошлом.

— Последний сезон у ЦСКА получился довольно скомканным. Но вы, наверное, спокойно отнеслись к смене главного тренера, так как Дмитрий Квартальнов вам не очень-то и доверял?

— Не скажу, что мне не доверяли. Когда я выходил на площадку, то очень старался, но в ЦСКА много защитников и идет постоянная ротация состава. Рассуждать же о том, почему тренера уволили или не уволили, я не могу, так как это не мое дело. Но никаких обид нет.

— Вам объяснили, почему вы не играете?

— Нет. Да и я не просил объяснений. Нужно хорошо работать на тренировках.

В АМЕРИКУ МЕНЯ НЕ ПРИГЛАШАЛИ

— Я подумал, что ваш новый контракт завис и потому, что вы тоже собрались в Америку?

— Меня никуда не приглашали. Если бы позвали хотя бы в какой-нибудь тренировочный лагерь, то я бы рванул, но не было даже никаких разговоров. Я же не поеду туда напрашиваться, мол, возьмите меня, пожалуйста, потренироваться.

— Так разве нельзя?

— Вы же не можете приехать и сказать: «Возьмите меня на TSN работать». Если серьезно, то мой агент действительно не предлагал никаких других вариантов. Я вообще изначально хотел выступать за ЦСКА и просто ждал дня, когда можно будет заключить контракт.

— Неужели вас ни разу не звали после победы в Баффало на молодежном чемпионате мира?

— Только разговоры. Никакой конкретики. Но я бы хотел себя попробовать за океаном.

— Очень странно. Вас же даже приглашали в сборную при Зинэтуле Билялетдинове.

— Но у меня действительно нет ответа на этот вопрос. За все время после того чемпионата мира не было предметного интереса. Может быть, из-за того, что я английский плохо знаю? Шучу, конечно. Но опять же у меня впереди сезон, чтобы показать себя.

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В «АВАНГАРДЕ» СО МНОЙ ПОСТУПИЛИ НЕПРАВИЛЬНО

— Я специально проверял, но вы так ни разу и не рассказали, почему покинули «Авангард» на самом деле. Были какие-то намеки, обещание рассказать об этом позже, но никакой правды.

— В последнем сезоне за «Авангард» я получил травму перед плей-офф. Травму довольно тяжелую. Но меня почему-то не отпускали делать операцию, сказали, чтобы я был рядом с командой. Затем, когда я все-таки съездил на операцию и стал восстанавливаться, то меня лишили тренера по физической подготовке. Просто взяли и запретили клубному тренеру со мной работать.

— Почему?

— Не знаю. Видимо, не хотели видеть меня в команде.

— А говорили, что вы просите огромные деньги за новый контракт.

— Я вам сразу скажу, что в ЦСКА уехал на меньшие деньги, чем были у меня в «Авангарде». Дело вообще было не в финансовых условиях.

— Вы ведь каждое лето ездите в Омск. Сколько раз вам задают вопрос, когда вы вернетесь?

— Этим летом мы со Станиславом Калашниковым встречались с болельщиками, поиграли с ними с ними в бильярд, отвечали на вопросы. Конечно, у меня спрашивали, когда же я вернусь. Но все же понимают, что это зависит не от меня, а от руководства. Сейчас клубом управляет совершенно не те люди, что были раньше. Может быть, я когда-нибудь действительно вернусь в «Авангард».

— Вы уезжаете в Омск и во время длинных выходных.

— У меня там все друзья, знакомые. Дешевле съездить к ним, чем перевозить сюда. Ха-ха. На самом деле я очень люблю свой город. В этом году очень удивился, что стали делать дороги.

— Да уж, знаменитые омские дороги.

— Действительно стало гораздо лучше. Хорошо, если бы они зиму пережили, в чем я не уверен.

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ОДНАЖДЫ РЕШИЛ ВСТУПИТЬСЯ ЗА ПЛЭТТА

— Всегда интересовало, зачем вы отпустили бороду во время сезона?

— В начале сезона или в середине?

— Не важно.

— Это вообще ни с чем не было связано. Просто решил не бриться. Так-то мне она не очень мешала, я себя комфортно чувствую. Тяжело немного, но к этому быстро привыкаешь. Ухаживать за ней надо, вот что я понял. Сейчас сбрил.

— В прошлом сезоне вы подрались. Это был очень красивый бой с вашей чистой победой.

— Да, Евгений Бодров очень грубо сыграл про Джеффа Плэтта, а я решил вступиться. Обычно-то я не лезу в такие столкновения, но тут против моего партнера действовали чересчур агрессивно.

— А почему не помогли в Ярославле Григорию Панину, когда он схлопотал 50 минут штрафа?

— Как же я ему мог помочь? Добить лежащих соперников? Он с ними сам разобрался.

— Все-таки тафгаи — это очень круто. Вам хоккеистам не понять, как интересно смотреть на драки с трибуны. Я скучаю по старому «Витязю».

— А я не скучаю. Хотя знаете, именно они помогли мне впервые много сыграть за «Авангард».

— Как это?

— Помните тот знаменитый бой в Омске, когда на наших парней набросились сразу после вбрасывания? В тот момент Шкоула получил травму, ушел в раздевалку, а я считался седьмым защитником. И в том матче очень много выходил на площадку, на большинство. В первой-то игре я не участвовал, когда произошла самая знаменитая заварушка.

— А говорите, бойцы не нужны.

— Нет, не надо. Я хотел играть, но не таким же способом.