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16 июля 2017, 19:14 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Hokej.cz: ЦСКА вооружился как СССР в эпоху Брежнева

Чешский портал hokej.cz предположил, что ЦСКА является одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина-2018. Автор статьи об армейцах провел оригинальное сравнение: «ЦСКА вооружился как СССР в эпоху Брежнева».

Чешский портал hokej.cz предположил что ЦСКА является одним из главных претендентов на победу в Кубке <span class=error>Гагарина</span>-2018. Увеличить
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В частности, упоминается усиление из НХЛ в лице Никиты Нестерова, Михаила Григоренко, Романа Любимова. Кроме того, к команде присоединились игроки из «Сибири» Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов, а также Кирилл Капризов из ЦСКА.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА дошел до полуфинала Западной конференции, где уступил «Локомотиву» (2−4).

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