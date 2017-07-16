Hokej.cz: ЦСКА вооружился как СССР в эпоху Брежнева

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В частности, упоминается усиление из НХЛ в лице Никиты Нестерова, Михаила Григоренко, Романа Любимова. Кроме того, к команде присоединились игроки из «Сибири» Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов, а также Кирилл Капризов из ЦСКА.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА дошел до полуфинала Западной конференции, где уступил «Локомотиву» (2−4).