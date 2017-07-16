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16 июля 2017, 12:31 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Брюле станет игроком «Трактора»

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время нападающий Жильбер Брюле станет игроком челябинского «Трактора».

Ранее 30-летний Брюле покинул предсезонный сбор нижнекамского «Нефтехимика» и был отправлен на дополнительное медицинское обследование.

Канадский нападающий выступает в КХЛ на протяжении трёх сезонов. Ранее он защищал цвета «Автомобилиста» и «Медвешчака», а большую часть прошлого сезона провёл в «Нефтехимике», забросив 12 шайб и отдав 20 голевых передач очка в 37 матчах регулярного чемпионата.

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