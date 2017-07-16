Брюле станет игроком «Трактора»
Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время нападающий Жильбер Брюле станет игроком челябинского «Трактора».
Ранее 30-летний Брюле покинул предсезонный сбор нижнекамского «Нефтехимика» и был отправлен на дополнительное медицинское обследование.
Канадский нападающий выступает в КХЛ на протяжении трёх сезонов. Ранее он защищал цвета «Автомобилиста» и «Медвешчака», а большую часть прошлого сезона провёл в «Нефтехимике», забросив 12 шайб и отдав 20 голевых передач очка в 37 матчах регулярного чемпионата.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter