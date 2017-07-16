Обзор дня: Ничушкину пора возвращать уверенность

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Каждый три недели сообщается о том, что «Даллас» заинтересован в возвращении Валерия Ничушкина в НХЛ, и клуб уверяет окружающих, что нападающий готов вернуться. Не сейчас — через год. У меня такое ощущение, что они именно так общаются с хоккеистом, чтобы не звонить ему напрямую. Или, может быть, просто мотивируют его на будущий сезон. Во время ближайшего сезона КХЛ будет много локальных интриг, на которые и надо обращать внимание. И как себя покажет Валерий Ничушкин — одна из самых интересных. Сейчас в ЦСКА большая конкуренция за место в составе, главная цель, которая не допускает эксперименты и Ничушкину нужно проявлять себя с первого матча на сборе, с первой официальной игры. Говорят, что Валерий никак не может оправиться от травмы бедра. Нет, его ничего не беспокоит, но пропали уверенность и кураж. Уже не проходит то, что проходило раньше на взрослом уровне. И все это надо быстрей возвращать, иначе Ничушкин превратится в среднего игрока сугубо внутреннего российского уровня, который будет не интересен клубам, претендующим на Кубок. Возможно, на него положительным образом скажется попадание в заявку на последнем чемпионате мира, где он сыграл довольно неплохо. Но со стороны не кажется, что он получил уверенность в себе.

СЛОВЕНСКИЙ ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ В «АДМИРАЛЕ».

В «Адмирале» нашли замену тренеру вратарей Константину Власову, который перебрался в ЦСКА. С голкиперами начнет работу словенец Клемен Мохорич и команда из Владивостока станет его третьим местом работы в КХЛ. В свое время Мохорич играл за «Керамин» из Минска, 14 лет назад попал в состав сборной Словении на чемпионат мира, но провел там одну игру, да и то вышел на замену (словенцы в трех матчах пропустили 23 шайбы). Но Мохорич довольно рано стал тренером. Уже в 26 лет он стал помогать словенскому клубу, а также «Медвешчаку», который еще только думал о вступлении в КХЛ. Два года Клемен поработал в Загребе и это были лучшие сезоны для хорватов. В прошлом году он трудился в «Словане», но так и не нашел подхода к Барри Брасту, который никого не слушался. В «Адмирале» российская бригада вратарей, и важно как можно быстрей изучить русский язык, чтобы результаты работы стали видны.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Встречаем голкипера из Квебека. Евгений Киселёв, выступавший в минувшем сезоне в <a href="https://twitter.com/QMJHL">@QMJHL</a>, пройдёт просмотр в <a href="https://twitter.com/hcamur">@HCAmur</a>: <a href="https://t.co/xwYuyaI47z">https://t.co/xwYuyaI47z</a> <a href="https://t.co/JM2wn20Qed">pic.twitter.com/JM2wn20Qed</a></p>— МХК «Амурские Тигры» (@hcamurtigers) <a href="https://twitter.com/hcamurtigers/status/886130694895915008">15 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИЗ КАНАДЫ В «АМУР».

В «Амур» на просмотр прибыл Евгений Киселев. Голкипер в прошлом сезоне выступал в лиге Квебека, защищал ворота популярного городского клуба. В Квебеке все ждут, когда в их город вернется НХЛ, а пока тратят всю свою любовь на юниорскую команду. Молодой вратарь уехал за океан, когда ему было 16 лет, но так и не был никем задрафтован. А за это время исчез и клуб «Динамо» (Москва), которому он принадлежал в России. Не сказать, что в Хабаровске хорошие условия для молодого вратаря, которого никто не видел. Юха Метсола — железный первый номер, а рядом Евгений Аликин и Илья Андрюхов. Есть еще Александр Печурский, в мае его хотели обменять, но до сих пор не нашли вариантов. В прошлом году Киселев был первым номером довольно средней команды, пропускал 3,3 шайбы за матч, но при этом отражал 90 процентов бросков. Боюсь, что даже в случае контракта, его отправят в ВХЛ.

ОТКАЗ ОТ ДА КОСТЫ.

Француз Стефан да Коста не будет выступать за ЦСКА в КХЛ и теперь спокойно может искать себе вариант работы за океаном. Стиль форварда такой, что вряд ли он получит серьезный контракт, но и для него годичное одностороннее соглашение будет успехом. Но удивительно, что армейцы отказались от Стефана. Говорят, что все было предопределено на первых переговорах. Армейцы предложили да Косте контракт на ухудшенных условиях, дав понять, что в нем не слишком и заинтересованы. Из всех легионеров, которые были в составе клуба в последнем сезоне, француз был самым техничным и умным. Но он не выдерживал нагрузок, часто ломался. Причем, на ровном месте. Однажды он приехал на первый сбор с серьезным повреждением коленей. Да и сезон назад провел всего 24 игры. Закономерное расставание.