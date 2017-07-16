Дуайер: «Кубок Минска» станет своеобразной проверкой для «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер высказался о предстоящем «Кубке Минска», а также о составе команды.
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«В первую очередь, я отношусь к этому турниру как к возможности проявить себя как игрокам, так и тренерскому штабу. Некоторые ребята получат лишнюю возможность доказать себе, доказать тренерам, что он достоин игрового времени. Я хочу увидеть игроков в хорошем настроении, в хорошем состоянии. Одно дело, что игрок делает на тренировке, и совсем другое, что он может показать на игре. Поэтому этот турнир станет своеобразной проверкой для команды.
Ввиду подписания Энрота и того, что «Динамо» позиционирует себя базовым клубом сборной, какую практику получат белорусские вратари? Ещё раз скажу, что подписание Юнаса Энорота — это наш успех в этом межсезонье, он был лучшим из вариантов, которые были на рынке свободных агентов. Что касается белорусских ребят, то они, конечно, получат возможность проявить себя. Мы ни для кого не закрываем дверь, многое будет зависеть от того, как они проявят себя во время этого
В «Медвешчаке» я преимущественно работал с североамериканцами, здесь костяк команды — белорусы. Главное отличие — это язык. При работе с североамериканцами есть возможность разговаривать на родном языке, в Беларуси немного
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