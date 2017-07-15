Давыдов: Анисин в московском «Динамо» сможет напомнить себя образца 2012 года

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В пятницу стало известно о подписании АНО ОХК «Динамо» однолетнего контракта с 29-летним нападающим. В 2012 году Анисин завоевал Кубок Гагарина в составе московского «Динамо», став лучшим снайпером в плей-офф с 14-ю заброшенными шайбами.

«Мы не увидим того Анисина, который был в 2012 году, но он любимец публики. У него должно быть очень сильное старание. При должном трудолюбии в отдельных случаях он сможет напомнить себя прошлого», — сообщил Давыдов.

Вице-президент отметил, что целью команды в предстоящем сезоне является поддержание великой марки хоккейного клуба «Динамо», несмотря на ту сложную ситуацию, в которую попал клуб.

«Команда сейчас тренируется в Новогорске, затем примет участие в турнире в Минске. Фамилии потенциальных новичков я называть не готов, чтобы не ошибиться. Давайте подождем», — добавил он.