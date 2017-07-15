Давыдов: Анисин в московском «Динамо» сможет напомнить себя образца 2012 года
МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Нападающий московского «Динамо» Михаил Анисин является любимцем болельщиков команды, но вряд ли выйдет на уровень 2012 года. Такое мнение ТАСС высказал
вице-президент клуба Виталий Давыдов.
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В пятницу стало известно о подписании АНО ОХК «Динамо» однолетнего контракта с 29-летним нападающим. В 2012 году Анисин завоевал Кубок Гагарина в составе московского «Динамо», став лучшим снайпером в
«Мы не увидим того Анисина, который был в 2012 году, но он любимец публики. У него должно быть очень сильное старание. При должном трудолюбии в отдельных случаях он сможет напомнить себя прошлого», — сообщил Давыдов.
«Команда сейчас тренируется в Новогорске, затем примет участие в турнире в Минске. Фамилии потенциальных новичков я называть не готов, чтобы не ошибиться. Давайте подождем», — добавил он.
Московский клуб
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