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15 июля 2017, 17:29 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Давыдов: Анисин в московском «Динамо» сможет напомнить себя образца 2012 года

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Нападающий московского «Динамо» Михаил Анисин является любимцем болельщиков команды, но вряд ли выйдет на уровень 2012 года. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент клуба Виталий Давыдов.

<nobr>Вице-президент</nobr> клуба также отметил что целью команды в предстоящем сезоне является поддержание великой марки хоккейного Динамо Увеличить
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В пятницу стало известно о подписании АНО ОХК «Динамо» однолетнего контракта с 29-летним нападающим. В 2012 году Анисин завоевал Кубок Гагарина в составе московского «Динамо», став лучшим снайпером в плей-офф с 14-ю заброшенными шайбами.

«Мы не увидим того Анисина, который был в 2012 году, но он любимец публики. У него должно быть очень сильное старание. При должном трудолюбии в отдельных случаях он сможет напомнить себя прошлого», — сообщил Давыдов.

Вице-президент отметил, что целью команды в предстоящем сезоне является поддержание великой марки хоккейного клуба «Динамо», несмотря на ту сложную ситуацию, в которую попал клуб.

«Команда сейчас тренируется в Новогорске, затем примет участие в турнире в Минске. Фамилии потенциальных новичков я называть не готов, чтобы не ошибиться. Давайте подождем», — добавил он.

Московский клуб из-за финансовых трудностей покинули 67 игроков, которые стали неограниченно свободными агентами. В чемпионате КХЛ сезона-2017/18 выступит новое юридическое лицо, представляющее хоккейный клуб «Динамо», — ООО «ХК «Динамо». Первый матч нового сезона «Динамо» проведет 23 августа дома против подмосковного «Витязя».

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