ХК «Лада» проведет в Латвии товарищеские матчи с «Торосом» и «СКА-Невой»

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18 июля «Лада» отправится в Латвию, где продолжит подготовку к сезону-2017/18. На этом этапе команда проведет два контрольных матчах. За время предсезонной подготовки команда сыграет три товарищеских матча и примет участие лишь в одном турнире — Кубок Республики Башкортостан.

«Надеюсь, что небольшое количество товарищеских матчей в межсезонье не станет проблемой для “Лады”, но я бы не отказался ещё от пары контрольных игр. Они сорвались по независящим от нас причинам. Были договоренности на два матча с рижским “Динамо” и одну с “Сибирью”, но у этих клубов изменились планы и они отказались. В Латвии мы сыграем с “Торосом” и “СКА-Невой”. Мы планируем, что все игроки, которые сейчас работают с командой, поедут в Латвию», — сказал Аболс.

«Теоретически тольяттинский этап подготовки команды втягивающий, но на практике много времени втягиваться нет. Пока все позитивно, все работают с энтузиазмом. Главное, чтобы энтузиазм сохранили и впредь. В этом году вышли на лед на неделю раньше, чем в прошлом. Сразу дали игрокам возможность вникнуть в тот хоккей, в который мы собираемся играть. Особое внимание мы уделяем игре в зоне обороны», — продолжил тренер.

Легионеры «Лады» нападающие Иржи Новотны и Картер Эштона, а также защитники Чарльз Геноуэй и Кристапс Сотниекс прибыли в расположение команды с небольшой задержкой.