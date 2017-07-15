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15 июля 2017, 17:01 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Лада» проведет в Латвии товарищеские матчи с «Торосом» и «СКА-Невой»

«Лада» проведет два товарищеских матча с клубами ВХЛ «Торос» и «СКА-Нева» на сборе в Латвии из-за отказа клубов КХЛ «Динамо» (Рига") и «Сибирь», заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер тольяттинского клуба Артис Аболс.

Лада проведет два товарищеских матча с клубами <span class=error>ВХЛ</span> Торос и <span class=error>СКА</span>-Нева на сборе в Латвии <nobr>из-за </nobr>отказа клубов <span class=error>КХЛ</span> Динамо (Рига') и Сибирь заявил агентству Р-Спорт главный тренер тольяттинского клуба <span class=error>Артис</span> <span class=error>Аболс</span>. Увеличить
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18 июля «Лада» отправится в Латвию, где продолжит подготовку к сезону-2017/18. На этом этапе команда проведет два контрольных матчах. За время предсезонной подготовки команда сыграет три товарищеских матча и примет участие лишь в одном турнире — Кубок Республики Башкортостан.

«Надеюсь, что небольшое количество товарищеских матчей в межсезонье не станет проблемой для “Лады”, но я бы не отказался ещё от пары контрольных игр. Они сорвались по независящим от нас причинам. Были договоренности на два матча с рижским “Динамо” и одну с “Сибирью”, но у этих клубов изменились планы и они отказались. В Латвии мы сыграем с “Торосом” и “СКА-Невой”. Мы планируем, что все игроки, которые сейчас работают с командой, поедут в Латвию», — сказал Аболс.

«Теоретически тольяттинский этап подготовки команды втягивающий, но на практике много времени втягиваться нет. Пока все позитивно, все работают с энтузиазмом. Главное, чтобы энтузиазм сохранили и впредь. В этом году вышли на лед на неделю раньше, чем в прошлом. Сразу дали игрокам возможность вникнуть в тот хоккей, в который мы собираемся играть. Особое внимание мы уделяем игре в зоне обороны», — продолжил тренер.

Легионеры «Лады» нападающие Иржи Новотны и Картер Эштона, а также защитники Чарльз Геноуэй и Кристапс Сотниекс прибыли в расположение команды с небольшой задержкой.

«Легионеры прибыли на сбор чуть позже из-за оформления разрешений на работу. Конечно, мне бы хотелось, чтобы вся команда с первого дня работала в полном составе, но здесь ничего не поделаешь. Единственное исключение — мы пошли на встречу Кристапсу Сотниексу, который в этом году сыграл на девятом чемпионате мира подряд и сознательно дали ему отдохнуть чуть больше», — отметил Аболс.

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