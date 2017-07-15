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15 июля 2017, 16:35 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Товарищеские матчи ЦСКА с «Сибирью» закроют для зрителей

ХК ЦСКА на своём официальном сайте объявил о том, что контрольные игры с новосибирской «Сибирью», намеченные на 29 и 30 июля, пройдут в закрытом режиме.

ХК ЦСКА на своём официальном сайте объявил о том что контрольные игры с новосибирской Сибирью намеченные на 29 и 30 июля пройдут в закрытом режиме. Увеличить
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«Мы стремимся сделать наш с вами родной дом — ЛДС ЦСКА — более комфортным. Поэтому в этом году мы проводим масштабные работы по благоустройству арены.

К сожалению, такие работы можно проводить только летом, поэтому матчи ЦСКА против “Сибири” 29 и 30 июля пройдут в закрытом режиме из соображений безопасности», — указано на официальном сайт «армейского» клуба.

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