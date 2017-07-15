Товарищеские матчи ЦСКА с «Сибирью» закроют для зрителей
ХК ЦСКА на своём официальном сайте объявил о том, что контрольные игры с новосибирской «Сибирью», намеченные на 29 и 30 июля, пройдут в закрытом режиме.
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«Мы стремимся сделать наш с вами родной дом — ЛДС ЦСКА — более комфортным. Поэтому в этом году мы проводим масштабные работы по благоустройству арены.
К сожалению, такие работы можно проводить только летом, поэтому матчи ЦСКА против “Сибири” 29 и 30 июля пройдут в закрытом режиме из соображений безопасности», — указано на официальном сайт «армейского» клуба.
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