Товарищеские матчи ЦСКА с «Сибирью» закроют для зрителей

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«Мы стремимся сделать наш с вами родной дом — ЛДС ЦСКА — более комфортным. Поэтому в этом году мы проводим масштабные работы по благоустройству арены.



К сожалению, такие работы можно проводить только летом, поэтому матчи ЦСКА против “Сибири” 29 и 30 июля пройдут в закрытом режиме из соображений безопасности», — указано на официальном сайт «армейского» клуба.