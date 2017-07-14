Агент: Гусев продлил контракт со СКА, потому что не хотел уезжать в НХЛ

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В пятницу обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона объявил о подписании контракта с Гусевым до весны 2019 года. Предыдущее соглашение игрока заканчивалось в апреле следующего года. В середине июня права на нападающего в НХЛ перешли от «Тампы-Бэй» к «Вегасу», в котором выступает бывший форвард СКА Вадим Шипачев.

«Изначально он не собирался уезжать в НХЛ, мыслей об этом у Никиты не было. Предложений было много, но основополагающим было желание остаться в России, учитывая и Олимпиаду, — сказал Черных. — Нам импонирует клуб, в котором он играет».