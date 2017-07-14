Агент: Гусев продлил контракт со СКА, потому что не хотел уезжать в НХЛ
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Нападающий Никита Гусев изначально не хотел уезжать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), поэтому и подписал новое соглашение с санкт- петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом ТАСС сообщил агент 25-летнего игрока Александр Черных.
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В пятницу обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона объявил о подписании контракта с Гусевым до весны 2019 года. Предыдущее соглашение игрока заканчивалось в апреле следующего года. В середине июня права на нападающего в НХЛ перешли от «Тампы-Бэй» к «Вегасу», в котором выступает бывший форвард СКА Вадим Шипачев.
«Изначально он не собирался уезжать в НХЛ, мыслей об этом у Никиты не было. Предложений было много, но основополагающим было желание остаться в России, учитывая и Олимпиаду, — сказал Черных. — Нам импонирует клуб, в котором он играет».
В минувшем сезоне Гусев провел за СКА в чемпионате 57 матчей, в которых набрал 71 очко (24 шайбы + 47 передач). В 18 играх
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