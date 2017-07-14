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14 июля 2017, 20:16 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард СКА Никита Гусев продлил контракт до конца сезона-2018/19

СКА объявил о подписании нового двухлетнего соглашения с нападающим Никитой Гусевым, сообщает официальный сайт санкт-петербургской команды. При этом предыдущий контракт был рассчитан ещё на один сезон.

<span class=error>СКА</span> объявил о подписании нового двухлетнего соглашения с нападающим Никитой <span class=error>Гусевым</span> сообщает официальный сайт <nobr>санкт-петербургской</nobr> команды. Увеличить
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В прошлом сезоне Гусев в составе СКА принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата и в 18 встречах плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В них он забросил 31 шайбу и стал автором 63 результативных передач, набрав 94 очка при показателе полезности «+35», а также отбыл 10 штрафных минут.

Всего в КХЛ Гусев провёл 309 встреч, в которых набрал 225 очков по системе «гол+пас» (92+133).

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