Форвард СКА Никита Гусев продлил контракт до конца сезона-2018/19
СКА объявил о подписании нового двухлетнего соглашения с нападающим Никитой Гусевым, сообщает официальный сайт
санкт-петербургской команды. При этом предыдущий контракт был рассчитан ещё на один сезон.
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В прошлом сезоне Гусев в составе СКА принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата и в 18 встречах
Всего в КХЛ Гусев провёл 309 встреч, в которых набрал 225 очков по системе «гол+пас» (92+133).
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