Экс-форвард «Вашингтона» Галиев заключил с «Ак Барсом» 2-летний контракт
Хоккейный клуб «Ак Барс» заключил контракт с 25-летним нападающим Станиславом Галиевым, выступавшим в командах системы клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз».
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Об этом информирует официальный сайт казанской команды. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. Форвард уже присоединился к казанской команде, проводящей
Станислав Галиев выступал в следующих командах: «Индиана Айс» (Индианаполис, США), «Сент-Джон Си Догз» (Сент-Джон, Канада), «Херши Бирз» (Херши, США), «Ридинг Ройялз» (Ридинг, США), «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США). На уровне НХЛ Галиев провёл 2 матча и набрал в них 1 (1+0) очко.
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