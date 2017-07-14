Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30385520/
14 июля 2017, 12:08 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Врач: Хоккеист «Металлурга» Мозякин восстановился после травмы и готов к сезону

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин восстановился после травмы и готов к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил врач команды Михаил Новиков.

Капитан сборной России получил повреждение головы в мае в матче чемпионата мира против сборной Германии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Капитан сборной России получил повреждение головы в мае в матче чемпионата мира против сборной Германии (6:3). В следующих играх он участия не принял и досрочно покинул турнир.

«У нас все в порядке — все игроки прошли медобследование. В настоящий момент вся команда готова к предстоящему сезону, в том числе Мозякин. Он восстановился после травмы и приступил к работе. Сергею предстоит пройти дополнительное плановое обследование головного мозга, согласно регламенту, его проходят все, кто получил сотрясение», — сказал Новиков.

В пресс-службе «Металлурга» ТАСС сообщили, что Мозякин в пятницу принял участие в тренировке команды.

В сезоне-2016/17 магнитогорский «Металлург» занял первое место в Восточной конференции КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина, где со счетом 1−4 уступил СКА.

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Центр развития водных видов спорта под эгидой FINA будет открыт в Казани

Экипаж Сотникова выиграл седьмой этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Врач: хоккеист "Металлурга" Мозякин восстановился после травмы и готов к сезону

Центр развития водных видов спорта под эгидой FINA будет открыт в Казани

Экипаж Сотникова выиграл седьмой этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков