Врач: хоккеист "Металлурга" Мозякин восстановился после травмы и готов к сезону

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Капитан сборной России получил повреждение головы в мае в матче чемпионата мира против сборной Германии (6:3). В следующих играх он участия не принял и досрочно покинул турнир.

«У нас все в порядке — все игроки прошли медобследование. В настоящий момент вся команда готова к предстоящему сезону, в том числе Мозякин. Он восстановился после травмы и приступил к работе. Сергею предстоит пройти дополнительное плановое обследование головного мозга, согласно регламенту, его проходят все, кто получил сотрясение», — сказал Новиков.

В пресс-службе «Металлурга» ТАСС сообщили, что Мозякин в пятницу принял участие в тренировке команды.

В сезоне-2016/17 магнитогорский «Металлург» занял первое место в Восточной конференции КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина, где со счетом 1−4 уступил СКА.