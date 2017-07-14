КХЛ присвоила еще 14 игрокам АНО «ОХК «Динамо» статус «неограниченно свободный агент»
Дисциплинарный комитет КХЛ 13 июля присвоил еще 14 хоккеистам АНО «ОХК «Динамо» (Москва) статус «неограниченно свободный агент», сообщается на официальном сайте лиги.
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В связи с наличием задолженностей у АНО «ОХК «Динамо» по зарплате перед игроками данный статус получили Илья Орлов, Максим Усков, Никита Александров и Алексей Торопченко.
В связи с тем, что АНО «ОХК «Динамо» более не является участником соревнований, организуемых и проводимых ФХР и КХЛ, и не может обладать спортивными правами на игроков, статус свободных агентов получили Андрей Миронов, в мае подписавший контракт с клубом НХЛ «Колорадо», Евгений Киселев, Павел Колтыгин, Станислав Галиев, Сергей Зборовский и Андрей Педан.
На прошлой неделе 42 игрока АНО ОХК «Динамо» (Москва) получили статус неограниченно свободных агентов. 12 июля лига сообщила, что еще 25 игрокам клуба присвоен такой же статус.
До участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 допущено ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва).
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