КХЛ присвоила еще 14 игрокам АНО «ОХК «Динамо» статус «неограниченно свободный агент»

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В связи с наличием задолженностей у АНО «ОХК «Динамо» по зарплате перед игроками данный статус получили Илья Орлов, Максим Усков, Никита Александров и Алексей Торопченко. Из-за неучастия клуба в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 и невозможностью клуба обеспечить игроков работой свободными агентами стали Николай Чебыкин, Фёдор Мошкин, Михаил Семенеко, Виктор Васильев.

В связи с тем, что АНО «ОХК «Динамо» более не является участником соревнований, организуемых и проводимых ФХР и КХЛ, и не может обладать спортивными правами на игроков, статус свободных агентов получили Андрей Миронов, в мае подписавший контракт с клубом НХЛ «Колорадо», Евгений Киселев, Павел Колтыгин, Станислав Галиев, Сергей Зборовский и Андрей Педан.

На прошлой неделе 42 игрока АНО ОХК «Динамо» (Москва) получили статус неограниченно свободных агентов. 12 июля лига сообщила, что еще 25 игрокам клуба присвоен такой же статус.

До участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 допущено ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва).