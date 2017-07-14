Шведский голкипер Юнас Энрот пополнил состав ХК «Динамо-Минск»

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Вратарь подписал контракт с минчанами сроком на один год. Новичок «Динамо» — один из самых титулованных игроков в составе. Юнас Энрот является обладателем золота чемпионата мира 2013 года в составе сборной Швеции, серебряный призер Олимпиады в Сочи.

Голкипер в 2006 году на драфте НХЛ был выбран под вторым номером «Баффало Сэйбрз». Однако за океан Юнас уехал только спустя два года, чтобы занять место основного голкипера в фарм-клубе «Портланд Пайретс». Дебют Юнаса Энрота в НХЛ произошел на следующий год, но закрепиться в «Баффало» талантливому голкиперу удалось только в сезоне-2011/2012, где на протяжении нескольких следующих лет швед с переменным успехом конкурировал с Райаном Миллером за место в воротах.

Прошлый сезон в НХЛ для Юнаса Энрота сложился не слишком удачно. Голкипер начинал чемпионат в системе «Торонто», а заканчивал — в «Анахайме», меняя клубы в НХЛ и АХЛ. Однако даже в такой ситуации шведский легионер доказал свой класс, став лучшим голкипером января АХЛ и вывел «Сан-Диего» в полуфинал конференции с коэффициентом отраженных бросков 93,6%.

Юнас Энрот входил в сферу интересов минского «Динамо» в 2011 году, но предпочел выступление за океаном.

Минское «Динамо» ведет активную подготовку к новому сезону в Континентальной хоккейной лиге. Команда уже приступила к занятиям на льду и завтра, 15 июля, проведет открытую тренировку утром (10.00) и вечером (17.30) для болельщиков.