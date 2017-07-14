Бэйлен: У меня с Вудкрофтом были проблемы, он лгал об этом, плохо обращался
Бывший защитник минского «Динамо» Ник Бэйлен рассказал о конфликте с
экс-главным тренером команды Крэйгом Вудкрофтом.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В ходе сезона-2016/17 хоккеист покинул команду, а в межсезонье перешёл в «Трактор».
«У меня с Вудкрофтом были проблемы. Он лгал об этом на протяжении всего сезона. Он так и не сумел установить рабочие отношения с рядом игроков, в том числе со мной. Крэйг плохо обращался с некоторыми хоккеистами “Динамо”, и тому есть примеры. Он убрал травмированных из общей раздевалки в отдельную — с отдельным входом. Чтобы мы не пересекались с командой, не попадались на глаза одноклубникам, и позволял нам находиться у доктора лишь по 15 минут в день. Когда я не выступал
Он говорил другим хоккеистам “Динамо”, что команда проигрывала матчи
Сейчас я рассказываю об этом любителям хоккея и болельщикам “Динамо” по одной простой причине: не хочу, чтобы пресса и Вудкрофт распространяли ложную информацию. Некоторые люди утверждали, что у нас с Крэйгом никогда не было проблем, однако правда заключается в том, что они возникали. Он так и не дал мне шанса продемонстрировать ему, на что я способен в КХЛ», — цитирует игрока «Прессбол».
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