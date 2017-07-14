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14 июля 2017, 10:23 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Экс-тренер вратарей «Барыса» будет работать в минском «Динамо»

Белорусский специалист Андрей Кудин будет в работать в тренерском штабе минского «Динамо».

Белорусский специалист Андрей <span class=error>Кудин</span> будет в работать в тренерском штабе минского Динамо. Увеличить
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Он будет заниматься вратарями команды. Отметим, что его предыдущим местом работы был астанинский «Барыс».

В минувшем сезоне КХЛ минчане добрались 1/8 финала турнира, где уступили ярославскому «Локомотиву».

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