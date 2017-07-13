Шопинг ЦСКА и потемки «Динамо»
Корреспондент «СЭ» оценивает подходящую к концу трансферную кампанию клубов КХЛ.
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Главный поставщик новостей в трансферной гонке известен давно. По количеству оптовых закупок игроков ЦСКА опередил всех. Возвращение
Для клубов средней руки минимальные изменения в составе в межсезонье можно оценить как положительный момент. Возможностей разбрасываться деньгами и у них нет, поэтому именно в данном случае уместно говорить о продуманной работе менеджеров. Она очень часто недооценивается. «Локомотив», «Трактор» и «Адмирал», например, сидели тихо, сохранив почти всех ключевых игроков. Хотя, по данным «СЭ», за нападающим дальневосточников Владимиром Ткачевым уже выстроилась очередь, а предложить контракт ему были готовы несколько команд НХЛ. Еще как минимум сезон в составе «моряков» ему пойдет только во благо.
Челябинцы при ограниченных возможностях сумели совершить приобретение, по соотношению «цена — качество» претендующее войти в тройку самых эффективных сделок межсезонья. Речь о защитнике Нике Бэйлене. Он великолепно играл в минском «Динамо», проводя на льду по полчаса. Если этот легионер сможет так же здорово проявить себя и в «Тракторе», то команда как минимум сохранит свои позиции в Восточной конференции.
Перед выходом из отпусков команды, как правило, уже укомплектованы, поэтому новостей с трансферного рынка бывает немного. Однако ситуация со сменой юридического лица в московском «Динамо» создала новую интригу. Новое руководство клуба проявило себя неважно, напоминая внезапно потерявшего зрение человека, который неловко пытается
Уже привлекающегося в сборную России техничного нападающего Артема Федорова имело смысл сохранять любой ценой, ведь на него есть спрос. В крайнем случае при наличии контракта его можно было обменять на приличные деньги. А так он ушел, так же как и еще несколько игроков, абсолютно бесплатно. На радость генеральному менеджеру «Салавата Юлаева» Леониду Вайсфельду, заполучившему еще и Дениса Кокарева. Беспечностью динамовцев воспользовались и клубы поскромнее — «Автомобилист» с «Сибирью», заполучившие уже имеющих опыт игр в КХЛ молодых нападающих Пилипенко и Шипова в качестве неограниченно свободных агентов.
Какой смысл было отпускать половину состава, проверенных людей, если им на смену приходится брать сбитых летчиков? Веры в то, что главный тренер Владимир Воробьев сумеет выжать
Михаил ЗИСЛИС.
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