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13 июля 2017, 22:49 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Шопинг ЦСКА и потемки «Динамо»

Корреспондент «СЭ» оценивает подходящую к концу трансферную кампанию клубов КХЛ.

СЭ оценивает подходящую к концу трансферную кампанию клубов <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Главный поставщик новостей в трансферной гонке известен давно. По количеству оптовых закупок игроков ЦСКА опередил всех. Возвращение из-за океана Любимова, Григоренко и Нестерова подвело черту под мощнейшей и очень затратной селекционной компанией московского клуба. Умение сохранить в команде ключевых игроков деньгами, амбициями и просто хорошим отношением почему-то оценивается гораздо реже. Если только речь не идет об игроке уровня Ковальчука. Тут СКА можно только похвалить, пусть и не все зависело от него самого.

Для клубов средней руки минимальные изменения в составе в межсезонье можно оценить как положительный момент. Возможностей разбрасываться деньгами и у них нет, поэтому именно в данном случае уместно говорить о продуманной работе менеджеров. Она очень часто недооценивается. «Локомотив», «Трактор» и «Адмирал», например, сидели тихо, сохранив почти всех ключевых игроков. Хотя, по данным «СЭ», за нападающим дальневосточников Владимиром Ткачевым уже выстроилась очередь, а предложить контракт ему были готовы несколько команд НХЛ. Еще как минимум сезон в составе «моряков» ему пойдет только во благо.

Челябинцы при ограниченных возможностях сумели совершить приобретение, по соотношению «цена — качество» претендующее войти в тройку самых эффективных сделок межсезонья. Речь о защитнике Нике Бэйлене. Он великолепно играл в минском «Динамо», проводя на льду по полчаса. Если этот легионер сможет так же здорово проявить себя и в «Тракторе», то команда как минимум сохранит свои позиции в Восточной конференции. Все-таки и «Авангард», и «Салават Юлаев» на бумаге с приходом новых главных тренеров стали сильнее. «Ак Барс» как минимум не ослабел. Только «Магнитке» предстоит нелегкая жизнь в связи с потерей Зарипова, Ли, Антипина и Береглазова.

Перед выходом из отпусков команды, как правило, уже укомплектованы, поэтому новостей с трансферного рынка бывает немного. Однако ситуация со сменой юридического лица в московском «Динамо» создала новую интригу. Новое руководство клуба проявило себя неважно, напоминая внезапно потерявшего зрение человека, который неловко пытается куда-то пройти, но задевает при этом все углы, косяки и препятствия. КХЛ специально дала ему время и возможность найти общий язык с игроками. Однако в обществе «Динамо» пошли на принцип, наотрез отказавшись брать на себя долги, созданные при прежней власти. Хотя в случае с несколькими игроками переговорщики обязаны были вести себя гибче.

Уже привлекающегося в сборную России техничного нападающего Артема Федорова имело смысл сохранять любой ценой, ведь на него есть спрос. В крайнем случае при наличии контракта его можно было обменять на приличные деньги. А так он ушел, так же как и еще несколько игроков, абсолютно бесплатно. На радость генеральному менеджеру «Салавата Юлаева» Леониду Вайсфельду, заполучившему еще и Дениса Кокарева. Беспечностью динамовцев воспользовались и клубы поскромнее — «Автомобилист» с «Сибирью», заполучившие уже имеющих опыт игр в КХЛ молодых нападающих Пилипенко и Шипова в качестве неограниченно свободных агентов.

Какой смысл было отпускать половину состава, проверенных людей, если им на смену приходится брать сбитых летчиков? Веры в то, что главный тренер Владимир Воробьев сумеет выжать что-то существенное из Анисина с Жердевым, немного. Как себя проявит Бойд без своих привычных партеров Боченски и Доуса — большой вопрос. Так же как и целесообразность приглашения опытного Кевина Даллмэна, о чем вовсю говорится в кулуарах. В «Динамо» уже есть два защитника-ветерана с таким же функционалом — Никулин и Кутейкин. Все трое сильны как помощники в атакующий зоне, а неважная мобильность ставит под вопрос их ценность при обороне своих ворот. Пока ситуация выглядит так, что попадание в плей-офф станет для обновленной команды хорошим результатом. Пока же клубу стоит озаботиться поиском хорошего менеджера, чтобы не набивать шишки на ровном месте.

Михаил ЗИСЛИС.

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