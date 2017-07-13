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13 июля 2017, 22:20 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Чемпион мира-2013 вратарь Юнас Энрот продолжит карьеру в ХК «Динамо» (Минск)

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт. Минское «Динамо» достигло договоренности о заключении одностороннего контракта со шведским вратарем Юнасом Энротом, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано на один год.

Энрот начинал прошлый сезон в клубе НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», а в январе был обменян в «Анахайм Дакс». Также голкипер выступал в североамериканской лиге за «Баффало Сейбрз», «Даллас Старз» и «Лос-Анджелес Кингз». В составе сборной Швеции Энрот становился чемпионом мира в 2013 году и серебряным призером Олимпийских игр-2014 в Сочи.

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