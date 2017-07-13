Московское «Динамо» подписало контракты с 27 хоккеистами
ТАСС, 13 июля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги «Динамо» подписал соглашения с 27 игроками. Об этом сообщает
пресс-служба Всероссийского физкультурно-спортивногообщества (ВФСО) «Динамо».
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27 хоккеистов подписали соглашения с новым юридическим лицом, представляющим хоккейный клуб «Динамо» — ООО «ХК «Динамо».
Контракт с клубом подписали:
вратари — Александр Еременко, Александр Шарыченков, Иван Бочаров;.
защитники — Дмитрий Вишневский, Андрей Кутейкин, Илья Никулин, Яков Рылов, Егор Орлов, Егор Зайцев, Сергей Алексеев, АртемВолков;.
нападающие — Михаил Анисин, Владимир Брюквин, Михаил Варнаков, Игорь Игнатушкин, Дмитрий Казионов, Мартиньш Карсумс, Артем Подшендялов, Даниил Тарасов, Андрей Алексеев, Владислав Ефремов, Антон Злобин, Иван Игумнов, Дмитрий Марковин, Дмитрий Сидляров, Александр Петунин, Михаил Бицадзе.
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