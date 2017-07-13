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13 июля 2017, 20:53 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Московское «Динамо» подписало контракты с 27 хоккеистами

ТАСС, 13 июля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги «Динамо» подписал соглашения с 27 игроками. Об этом сообщаетпресс-служба Всероссийского физкультурно-спортивногообщества (ВФСО) «Динамо».

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27 хоккеистов подписали соглашения с новым юридическим лицом, представляющим хоккейный клуб «Динамо» — ООО «ХК «Динамо».

Контракт с клубом подписали:

вратари — Александр Еременко, Александр Шарыченков, Иван Бочаров;.

защитники — Дмитрий Вишневский, Андрей Кутейкин, Илья Никулин, Яков Рылов, Егор Орлов, Егор Зайцев, Сергей Алексеев, АртемВолков;.

нападающие — Михаил Анисин, Владимир Брюквин, Михаил Варнаков, Игорь Игнатушкин, Дмитрий Казионов, Мартиньш Карсумс, Артем Подшендялов, Даниил Тарасов, Андрей Алексеев, Владислав Ефремов, Антон Злобин, Иван Игумнов, Дмитрий Марковин, Дмитрий Сидляров, Александр Петунин, Михаил Бицадзе.

В среду КХЛ и Федерация хоккея России присвоили 25 игрокам АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» (Москва) статус неограниченно свободных агентов из-за долгов по зарплате за три месяца, ранее данный статус получили еще 42 игрока. В чемпионате КХЛ сезона-2017/18 выступит новое юридическое лицо, представляющее хоккейный клуб «Динамо», — ООО «ХК «Динамо».

«Динамо» первый матч нового сезона проведет 23 августа дома против подмосковного «Витязя».

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