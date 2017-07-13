«Амур» расторг контракт с Романцевым и отправил Железнова и Закарлюкина в ВХЛ
Хоккейный клуб «Амур» на своём официальном сайте объявил об изменениях в составе хабаровской команды.
«Амур» и нападающий Данил Романцев расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний хоккеист в 38 матчах отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-10» и 30 минутах штрафа.
В клуб Высшей хоккейной лиги «Сокол» командированы форварды Михаил Железнов и Алексей Закарлюкин. Хоккеисты в ближайшее время прибудут в расположение красноярской команды.
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