«Амур» расторг контракт с Романцевым и отправил Железнова и Закарлюкина в ВХЛ

«Амур» и нападающий Данил Романцев расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний хоккеист в 38 матчах отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-10» и 30 минутах штрафа.



В клуб Высшей хоккейной лиги «Сокол» командированы форварды Михаил Железнов и Алексей Закарлюкин. Хоккеисты в ближайшее время прибудут в расположение красноярской команды.