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13 июля 2017, 15:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Амур» расторг контракт с Романцевым и отправил Железнова и Закарлюкина в ВХЛ

Хоккейный клуб «Амур» на своём официальном сайте объявил об изменениях в составе хабаровской команды.

«Амур» и нападающий Данил Романцев расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний хоккеист в 38 матчах отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-10» и 30 минутах штрафа.

В клуб Высшей хоккейной лиги «Сокол» командированы форварды Михаил Железнов и Алексей Закарлюкин. Хоккеисты в ближайшее время прибудут в расположение красноярской команды.

Амур
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