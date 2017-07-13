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13 июля 2017, 15:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Сибирь» не интересуется игроками «Динамо» Дугиным, Рыбаковым и Кокуёвым

Новосибирская «Сибирь» опровергла слухи о том, что её состав могут пополнить нападающие «Динамо» Семён Кокуёв, Александр Рыбаков и Егор Дугин, которые получили статус неограниченно свободных агентов.

Ранее в новосибирский клуб перешли бывшие игроки «Динамо» Илья Шипов и Алексей Сопин.

«Для того чтобы всех успокоить, могу сказать: ни Кокуёвым, ни Дугиным, ни Рыбаковым “Сибирь” не интересуется. И не интересовалась. Это абсолютная выдумка с самого начала», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

В прошедшем регулярном чемпионате Дугин набрал 8 (2+6) очков в 41 матче, Кокуёв в 38 встречах набрал 12 (10+2) результативных баллов, Рыбаков в 37 встречах отметился 13 (5+8) очками.

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